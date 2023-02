Festa Bloco Sanatório Geral traz sucessos da MPB em ritmo de Carnaval

Os sucessos da MPB em ritmos de Carnaval vão invadir a festa do Bloco Sanatório Geral, nesta terça-feira, 21, na Cervejaria Cabôca. A primeira atração da noite será da cantora Iara Mê, acompanhada da banda Zazoeira, com interpretações de clássicos como de Jorge Ben Jor, Tim Maia e Marina Lima em ritmo de samba, a partir das 20h. Em seguida, a banda do bloco com formação inédita - Flávia Anjos (vocal), Carla Cabral (cavaquinho), Renata Almeida (violão), Loba Rodrigues (percussão) e outros - traz canções como de Chico Buarque, Cazuza e Dona Onete com arranjos de samba-enredo, axé e outros. O esquenta fica por conta do DJ Oséas, a partir das 18h.

“O meu show se trata das performances que já costumo fazer na noite, o samba-rock, pop rock e funk. É o carnaval do meu olhar”, descreve Iara Mê, intérprete com 26 anos de carreira.

“Vamos tocar ‘Dancin’ Days’ (As Frenéticas), ‘Não Quero Dinheiro’ (Tim Maia), ‘Erva Venenosa’ (Rita Lee) e ‘Maior Abandonado’ (Cazuza), entre outros sucessos de Jorge Ben, Marina Lima, Titãs, Sandra de Sá, Cássia Eller. Vai ser um Carnaval diferente, tudo com a levada do Carnaval, a gente mexeu nessas canções”, antecipa.

Iara Mê será acompanhada pelos músicos Gustavo Guerreiro (guitarra, vocal e arranjos), Elder Queirós (baixo), Eliezer (bateria), Rogério Becker (saxofone) e JP (percussão).

Dona de voz ímpar, Iara planeja o primeiro álbum da carreira. “Nunca tinha sentido essa necessidade (de gravar um disco), mas, este ano, quero fazer. Nunca me afastei do samba-rock. Fatalmente o meu álbum vai ser nesse caminho do rock, do pop e do samba-rock”, conta. Ela costuma apresentar o show “Cabuletê da Iara Mê”, no Canto do Zé (Rua de Breves com a Tv Monte Alegre) durante o projeto Circular Cidade Velha.

Banda Sanatório Geral

A instrumentista e produtora cultural Carla Cabral organizou uma banda especialmente para essa apresentação. Além de Flávia Anjos (ex-Batom Carmim), Renata Almeida e Loba Rodrigues, que, junto com ela, participam do coletivo Tem Mulher na Roda de Samba, Carla convidou também Mestre Feijão e Rafael Alcântara (percussão) e Marcos Sarrazin (saxofone).

“A gente chamou vários artistas pra montar essa banda especialmente para o show do Bloco Sanatório Geral. Será um dia para reviver os grandes clássicos da música brasileira sendo tocados com ritmos que celebram o carnaval, como o axé e o samba-enredo”, ressalta.

“É hoje” (samba-enredo de Didi e Mestrinho), “Banzeiro” (Dona Onete) e “Vai Passar” (Chico Buarque) são alguns dos sucessos que integram o repertório da banda.

Carla destaca a importância de evidenciar o protagonismo das mulheres na música paraense: “Belém vive um momento de muitas descobertas de mulheres tocando”.

Agende-se:

Show Bloco Sanatório Geral

Dia: Terça-feira, 21

Hora: A partir das 18h

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, 550, Campina).

Ingresso a R$ 35 à venda no local