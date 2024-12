EXCLUSIVO: Joelma lança clipes do DVD gravado no Mangueirão; confira trecho de ‘Brincou Comigo’

A cantora Joelma lançará nesta segunda-feira (30) os clipes do DVD da etapa Belém, gravado no ano passado no estádio do Mangueirão. O Liberal recebeu com exclusividade um trecho do clipe da música “Brincou Comigo”.

O projeto conta com mais de 20 faixas ao vivo e traz participações especiais de grandes nomes da música brasileira, como João Gomes, Pedro Sampaio, Mylla Carvalho e um time especial de estrelas paraenses – Zaynara, Viviane Batidão, Rebeca Lindsay, Hellen Patricia e Valéria Paiva – além da aparelhagem sensação do brega marcante amazônico, Furioso Carabao, celebrando a cultura paraense e o calor humano que só Belém sabe dar.

Os áudios do DVD “Isso É Calypso Tour Brasil - Etapa Belém” estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir das 12h desta segunda-feira (30), e os clipes serão lançados no YouTube às 21h. Durante a gravação, o Mangueirão recebeu mais de 20 mil pessoas, em um evento que reuniu fãs de diferentes partes do Brasil e do mundo. Uma estrutura grandiosa, a vibração calorosa do público paraense e as participações especiais tornaram a gravação ainda mais memorável, fazendo deste DVD um marco na carreira de Joelma.

“Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho que fizemos em Belém. Foi uma gravação especial, ainda mais por me sentir em casa, e ver tudo se concretizando dessa forma me enche de orgulho. Esse projeto é um presente para todos os meus fãs e para todos os paraenses, que sempre me apoiaram ao longo da minha carreira. Eu sinto que o Pará está realmente no topo, e sou muito grata por ser uma das representantes desse estado maravilhoso, com sua cultura rica e cheia de força. Também foi incrível ter tantos convidados especiais nesse projeto, artistas incríveis que são a cara da nossa música e do nosso estado, e cada um trouxe um pouco de sua essência e isso fez a gravação ainda mais única e cheia de emoção”, conta Joelma.

ASSISTA: