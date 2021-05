Emicida é único brasileiro indicado ao prêmio BET Awards 2021

Emicida foi indicado na quinta-feira, 27, ao prêmio de hip hop BET Awards, realizado nos Estados Unidos. O rapper é o único representante do Brasil na premiação, que acontece no dia 27 de junho.

O brasileiro concorre na categoria de melhor artista internacional com diversos nomes do mundo inteiro. Alguns deles são: Aya Nakamura, da França; Burna Boy, da Nigéria; Diamond Platnumz, da Tanzânia; Headie One, do Reino Unido; Wizkid, da Nigeria; Young T & Bugsey, do Reino Unido; e Youssoupha, da França.

Nas redes sociais, o cantor agradeceu o reconhecimento. Antes do BET Awards, ele recebeu indicações ao Grammy Latino, MTV Europe Music Awards e Prêmio Multishow de Música Brasileira.

Emicida foi o segundo brasileiro indicado ao prêmio. Em 2020, Djonga representou o Brasil no BET Awards pela primeira vez e concorreu na categoria melhor flow internacional. Neste ano, o evento será transmitido ao vivo na televisão, no canal MTV, às 21 horas (de Brasília).