Elza Soares lança 'Comida' em parceria com os Titãs

Elza Soares escolheu o sucesso "Comida" (Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto), dos Titãs, para integrar o álbum “Planeta Fome”, que estava gravando. Mas, apesar da faixa descrever a síntese do projeto, ela decidiu guardar a gravação para lançar posteriormente e incluiu no álbum apenas os versos “Você tem fome de que/ Você tem sede de que?”.

Ouça aqui.

"Comida" resurge na voz incomparável da artista para celebrar o aniversário de um ano de “Planeta Fome” e à indicação ao Grammy Latino. Elza lança o single acompanhado de clipe com a participação luxuosa dos Titãs.

“Escolhi essa música porque acho impressionante a força de sua letra e a interpretação dos Titãs, de quem sempre fui fã”, disse a cantora.

Para Tony Bellotto, “a voz da Elza Soares é atemporal e única, é um grito de liberdade. Poder cantar e tocar com ela uma de nossas canções mais emblemáticas e participar do clipe, é uma honra e uma glória”.

“Temos uma admiração enorme, foi um prazer dividir essa música com ela, uma das figuras mais importantes da história da música brasileira, com quem já tivemos vários encontros durante nossa trajetória. Acho que tudo isso veio coroar nossa relação com ela, que já vem de muitos anos”, comentou Sérgio Britto.



“Comida” já está disponível nos aplicativos de música e o clipe, dirigido por Marcos Hermes, pode ser encontrado no canal da artista no YouTube.