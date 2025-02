Dona Onete lança música que inspira enredo da Grande Rio; ouça

No alto de seus 85 anos, Dona Onete segue cumprindo seu propósito: levar o Pará para o mundo. Em seu novo single, "Quatro Contas", a compositora e cantora nos guia por um mergulho nas encantarias amazônicas, reverenciando as protetoras espirituais que a acompanham desde menina.

A faixa chegou às plataformas nesta terça-feira (25) e é uma das inspirações para o enredo da escola de samba Grande Rio (RJ) em 2025. Ouça a música!

Influência na Grande Rio

Sobre a música ser uma das inspirações do enredo da Grande Rio, Dona Onete compartilha, com alegria: “Nunca imaginei que uma composição minha fosse inspirar uma escola de samba desse tamanho! "Quatro Contas" nasceu das minhas crenças, do que carrego desde menina, e ver essas histórias no carnaval do Rio é uma alegria sem tamanho. É o Pará brilhando, nossa encantaria ganhando o mundo!”, diz.

Proteção e conexão com a natureza

Em Quatro Contas, Dona Onete canta sobre fé, proteção e resistência. A vermelha é Mariana, a amarela é Jarina, a branca é Jurema e a verde é Herondina – entidades que a acompanham em sua jornada e que ecoam nas vozes e nos tambores da faixa.

“Essa música carrega a essência do nosso povo, do nosso jeito caboclo de acreditar e se proteger. O paraense tem fé em muitas coisas, vive e sobrevive com suas crenças e sua conexão com a natureza. Basta ir ao Ver-o-Peso para sentir essa energia e ver como as crendices fazem parte do nosso dia a dia”, diz Dona Onete.

Construção com vivências e ancestralidade

A música foi sendo gestada ao longo dos anos, nas vivências e nas histórias que Dona Onete guarda em sua bagagem. O resultado é uma obra que une sonoridades do carimbó, percussão forte e coros gravados dentro do terreiro Casa de Mina Eira de Bárbara Soeira, em Outeiro, Belém. A direção e produção musical são assinadas por Marcos Sarrazin, saxofonista da banda de Dona Onete.