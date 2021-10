Dia do Compositor Brasileiro: 'Ai Se eu Te Pego' é a mais tocada nos últimos 10 anos

Quando escutamos uma música na rádio, na TV, nas plataformas digitais ou em qualquer outro segmento de execução pública, nem sempre sabemos quem foi o responsável por escrever a composição. Até porque, muitas vezes, o autor não é o próprio intérprete da canção.

Nesta quinta-feira, dia 7, Dia do Compositor Brasileiro, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um levantamento sobre a distribuição de direitos autorais destinada a essa categoria da música. O estudo inclui as canções mais tocadas nos últimos 10 anos.

Entre 2011 e 2020, dos valores distribuídos pelo Ecad em direitos autorais a titulares de música nacionais e estrangeiros de todas as categorias - compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos - 51% foram destinados aos compositores. Desses, 66% foram distribuídos aos autores nacionais. Já no ano passado, dos valores repassados aos autores, 67% foram destinados aos nacionais.

O banco de dados do Ecad é um dos maiores da América Latina e, atualmente, conta com 4,4 milhões de titulares de músicas de todas as categorias, que fazem parte da gestão coletiva da música no Brasil e estão filiados a uma das sete associações (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) que administram o Ecad.

Desse total, mais de 3,7 milhões são compositores (autor ou versionista), o que representa 84% do banco de dados. Apenas 6% estão cadastrados como nacionais e, ainda assim, os compositores nacionais receberam a maior parte dos repasses em direitos autorais nesses últimos anos.

O Ecad fez também um ranking das músicas mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. A música brasileira se destacou e, na lista das 20 primeiras colocadas, 16 foram nacionais.

Ranking das 20 músicas mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública

1 - Ai se eu te pego - Karine Vinagre / Duda / Amanda Cruz / Aline Medeiros Da Fonseca / Sharon / Antonio Dyggs

2 - Parabéns a você - Lea Magalhaes / Patty Smith Hill / Mildred Junius Welch Hill

3 - Get lucky - Daft Punk / Pharrell / Nile Rodgers / Christo Guy Manuel Homem

4 - Jenifer - Fred Willian / Thawan Alves / Joao Pala / Leo Sousa / Abel Junior / Junior Avelar / Allef Alcino / Thales Gui

5 - Camaro amarelo - Bruno Caliman / Marco Aurelio / Thiago Machado / Marcia Araujo

6 - Lê lê lê - Adrianno / Raynner Sousa / Barony

7 - Timber - Buddy L Hank / Cirkut / Pitbull / Carter Charles Cedel / Roger Parker / Greg Errico / Sermstyle / Priscilla Renea Hamilton / Kesha / Steve Arrington / Lee Oskar / Luke Gottwald / Breyan Isaac / Oskar Keri

8 - Gatinha assanhada (incidental: stereo love) - Alex Ferrari / Vika Jugulina / Gabriel Valim / Edward Maya

9 - Mandou bem - Pj / Gigi / Barnes Jerry / Rogerio Flausino / Nile Rodgers / Marcos Tulio Lara / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Marcio Buzelin

10 - Sugar - Cirkut / Adam Levine / Ammo / Jacob Kasher / Luke Gottwald / Mike Posner

11 - Medo bobo - Vinicius O Poeta / Juliano Tchula / Francisco Araujo / Maraisa / Junior Pepato

12 - Maus bocados - Gerson Gabriel / Bruno Varajao / Rafael

13 - Humilde residência - Tiago Marcelo / Fernando / Malcolm Lima / Luiz Henrique

14 - Amar não é pecado - Marco Aurelio / Fred Liel / Marcia Araujo / Daniel Rodrigues

15 - Pescador de ilusões - Alexandre Meneses / Falcão / Marcelo Yuka / Lauro Farias / Marcelo Lobato

16 - Regime fechado - Juan Marcus / Jenner Melo / Vinicius / Thiago Alves / Samuel Alves / Natanael Silva

17 - Notificação preferida - Vine Show / Os Parazim / Junior Gomes

18 - Dança kuduro - Scander Alexander / Daddy Kall / Don Omar / Big Ali / Lusitano / Fabrice Cyril Toigo

19 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss

20 - Propaganda - Diego Silveira / Henrique Casttro / Marcia Araujo / Os Parazim