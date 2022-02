Banda Zeit apresenta o single “Serena” hoje, sexta 18

Depois de “Rua Sardenha” e “Plano Ideal”, a banda Zeit fecha a trilogia com a música “Serena”, que chega nas plataformas digitais, hoje, sexta-feira (18) com uma mistura de rock e carimbó. Junto dela, uma live session está prevista para ser divulgada, no mês de março, encerrando um ciclo.

Com raiz no Rock, a Zeit vem experimentando tudo o que é pop. “Ela surgiu inicialmente voz e violão e, conforme eu fui construindo as guitarras, foi ganhando cara de carimbó, O que foi muito gostoso de perceber porque eu estava conseguindo chegar no som que estava sendo referência pra mim na época. Cheguei a comentar com a banda que meu sonho é ser uma mestra da guitarrada. Acho que a Zeit tinha a cara necessária para dar a pilha que a música precisava, e a voz do Giovanni é muito forte, acredito que conseguiu dar voz e essência pro que eu estava sentindo quando fiz a letra”, comenta Raíssa, compositora da música que fala sobre o fim de um relacionamento difícil.

O quarteto formado por Giovanni Zeit (voz e guitarra), Daniel Frazão (baixo), Melly Rossas (bateria) e Raíssa Coutinho (voz e guitarra), sempre flertam com ska, reggae e até sonoridades regionais como o carimbó, referência que foi usada por Raíssa para compor “Serena”.

A música já está disponível nas principais plataformas digitais.

