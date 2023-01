Banda paulista lança videoclipe de “Out of Phase”; veja o vídeo

A banda paulista Ginger and The Peppers lança o videoclipe de “Out of Phase”, single de estreia, que vem fazendo sucesso no mercado internacional por trazer um som diferente com uma pegada setentista do rock and roll, mas com uma voz forte e feminina que dialoga com a nova geração da música, ou seja, uma banda com estética vintage, porém com composições modernas.

Com produção da aztraFilmes, o videoclipe de "Out of Phase" explora visualmente a dualidade entre os elementos "fora de fase" contraposta à energia do show da banda. A música encoraja os ouvintes a não desistir dos seus objetivos, mesmo que pareçam distantes ou impossíveis.

O clipe conta com cenas divertidas, descontraídas dos membros em situações "fora de fase" e com cenas da banda se apresentando e liberando toda sua energia, criando uma atmosfera única e impressionante.

Ginger and The Peppers é formada pela carismática frontwoman Julia Dillon, os guitarristas Alê Masili e Paulo Gonzaga, o baixista Itto Menezes e o baterista J.P. Masella. Recentemente, a banda entrou para o time da GGB Records, selo musical que reúne artistas brasileiros que cantam inglês.