Banda NX Zero anuncia retorno em turnê com 18 apresentações; Belém está na lista

A banda NX Zero anunciou nesta quinta-feira (2) que irá realizar uma turnê com 18 shows por todo o Brasil. O grupo está separado desde 2017 e deve retornar em maio, na segunda edição do Festival MITA. Veja as datas e locais onde a banda vai passar durante a turnê.

Ao todo, a banda já confirmou 18 apresentações, entre maio e agosto. O grupo irá passar por todas as regiões do Brasil, com show de encerramento em Belém, no Pará, no dia 19 de agosto.

Confira a lista de shows da banda NX Zero no Brasil

28/05 – Rio de Janeiro/RJ - MITA;

04/06 – São Paulo/SP – MITA;

22/06 - Porto Alegre/RS - Auditório Araújo Viana;

24/06 - Vitória/ES – Praça do Papa;

30/06 - Curitiba/PR – Live;

07/07 – Florianópolis/SC – Hard Rock Live;

08/07 – São José do Rio Preto/SP – Centro Regional de Eventos;

14/07 - Belo Horizonte/MG – Expo Minas;

15/07 - Ribeirão Preto/SP – Centro de Eventos Ribeirão Shopping;

21/07 – Brasília/DF – Arena BRB Nilson Nelson;

22/07 – Goiânia/GO – Goiânia Arena;

29/07 – Salvador/BA – Arena Fonte Nova;

04/08 – Recife/PE – Classic Hall;

05/08 – João Pessoa/PB – Domus Hall;

11/08 – Natal/RN – Arena das Dunas;

12/08 – Fortaleza/CE - Colosso;

18/08 – Manaus/AM – Studio 5;

19/08 – Belém/PA – Espaço Náutico Marine Club.

A turnê “Cedo ou Tarde” contará com a participação de todos os integrantes originais da banda, sendo eles Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler. A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira (3), a partir do meio-dia. O valor das entradas ainda não foi divulgado.

História da banda NX Zero

A NX Zero é uma banda de rock alternativo formada em São Paulo, em 2000. O grupo é composto por cinco membros, incluindo o vocalista Di Ferrero, o guitarrista Fabinho, o baixista Daniel Weksler e o baterista Mario Camelo.

Em 2006, a NX Zero lançou seu primeiro álbum de estúdio intitulado "Sete Chaves", que foi um sucesso imediato e os levou para uma turnê nacional. Desde então, eles lançaram mais seis álbuns, alguns dos quais alcançaram a primeira posição nas paradas de sucesso brasileiras. São conhecidos pelos seus maiores sucessos “Razões e Emoções” e “Cedo ou Tarde”.

