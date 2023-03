Banda Aeroplano lança a balada 'Tanto tempo'

A banda de rock autoral Aeroplano relança a música “Tanto tempo”, que existia somente na versão de voz e violão. O single de indie rock com letra romântica ganhou uma pegada suave de folk em tom melancólico. A sonoridade foi completada pelo banjo, que surge como elemento diferencial entre os acordes de guitarra elétrica e baixo, a bateria e o vocal da balada. O lançamento será na próxima sexta-feira, 17, nas principais plataformas digitais.

Ouça 'Tanto Tempo' aqui.

A Aeroplano está na estrada desde 2005, levando um som que mistura indie rock, mpb e jazz. Atualmente, o grupo paraense é formado pelos músicos Eric Alvarenga (vocal, guitarra e banjo) – sendo ele, o único da formação original -, Raniery Pontes (bateria), Alessandro Bacchini (guitarra) e Raoni Joseph (baixo).

A banda já participou de grandes festivais de música do Norte e do Nordeste, como Se Rasgum (Pará), Quebramar (Amapá), III Festival Amazonas Rock (Amazonas) e Dosol (Rio Grande do Norte), além de ter lançado dois EPs, três álbuns - Voyage (2011), Ditadura da Felicidade (2014) e Animal Sensacional (2017) - e o videoclipe da música "Estou bem mesmo sem você" que foi exibido na MTV. Ainda, a Aeroplano participou de coletâneas e realizou turnê por São Paulo e fez shows em São Luís, Macapá, Natal e cidades no interior paraense.

Rock com banjo

“Tanto tempo” é uma letra antiga com uma nova roupagem. “A música existe desde 2009, mas nunca a gente tinha conseguido lançar com a banda toda, só em voz e violão. A nova versão conta com a banda completa”, conta Eric Alvarenga. Ele assina a letra e a melodia originais, mas os novos arranjos tiveram a colaboração dos demais músicos da banda. “Hoje, a gente considera que a música é de autoria da banda toda”, explica.

A letra do novo single fala da relatividade do tempo quando se está apaixonado, pois os breves encontros com o ser amado podem parecer uma eternidade.

O diferencial de “Tanto tempo” - assim como de “Clara”, outro single novo da Aeroplano que foi lançado em janeiro deste ano – é a participação inovadora do banjo no histórico da banda. O instrumento tradicional do gênero regional do carimbó, se rende ao rock paraense substituindo o violão nessa nova fase do grupo.

Ouça 'Clara' aqui.

“Estamos inovando, trazendo o banjo para o nosso trabalho. Somos uma banda de rock que está experimentando fazer rock com outros elementos”, explica Alvarenga, que assumiu os arranjos de banjo no grupo.

Trazer o banjo para as músicas da Aeroplano foi um processo. “Sou guitarrista e não tinha intimidade com o banjo”, recorda ele, que evoluiu no manuseio e, atualmente, já compõe no instrumento. “O banjo veio para ficar (na banda). Tenho pensando o banjo dentro da composição total de tudo que venho compondo”, revela.

Novo álbum

Um novo álbum da Aeroplano está no forno. “Tanto tempo” e “Clara” irão fazer parte do projeto, que ainda não tem todas as faixas definidas e nem tem data marcada para ser concretizado. O planejamento da banda é lançar os singles inéditos ao longo dos próximos meses, de forma paulatina, até finalizar as faixas do álbum.

Ficha

A nova versão foi gravada no final do ano passado, no estúdio Hey Ho, em Belém, com gravação, mixagem e masterização de Ivan Jangoux, que também assina a produção musical junto com a Aeroplano. A arte do single é do próprio Eric Alvarenga.