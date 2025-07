Música feita de medo e ameaça: morre Ozzy Osbourne, o 'Príncipe das Trevas'

Ozzy Osbourne, lenda do rock que fez história com o Black Sabbath e na carreira solo, morreu aos 76 anos. A informação foi confirmada ontem, 22, pela família nas redes sociais do artista. "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã", diz o comunicado. "Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento."

A causa da morte não foi divulgada, embora Osbourne tenha enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos, como a doença de Parkinson. Em 2020, ele também revelou que tinha enfisema, uma doença pulmonar causada pelo tabagismo. Além de fumar, o roqueiro abusou de álcool, drogas e medicamentos durante a maior parte de sua vida adulta.

Conhecido como Príncipe das Trevas, John Michael "Ozzy" Osbourne nasceu em 1948, em Birmingham. Ao ouvir o primeiro sucesso dos Beatles, aos 14 anos, ele se tornou fã da banda e creditou à canção de 1963 She Loves You a inspiração por ter se tornado músico.

Osbourne ganhou fama como vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, com a qual ajudou a definir o gênero. Com mais de 100 milhões de discos vendidos na carreira, ele foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame como membro do Black Sabbath (2006) e como artista solo (2024).

Osbourne integrou o Black Sabbath - com Tony Iommi (guitarra), Bill Ward (bateria) e Geezer Butler (baixo) - desde sua formação, em 1968, até 1979, quando foi demitido devido ao abuso de álcool e drogas. Com a banda, gravou álbuns considerados fundamentais para o metal, como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Sabbath Bloody Sabbath (1973).

O nome da banda surgiu quando Ozzy e Iommi passaram em frente a um cinema no qual passava o filme de terror As Três Máscaras do Terror (Black Sabbath, no título em inglês), e pensaram: "As pessoas pagam para ver isso? Para sentir medo? Pode ser que dê certo". Eles adotaram o nome e passaram a compor músicas sobre morte e temas similares.

O álbum de estreia homônimo do Sabbath foi considerado o "big bang do heavy metal". O trabalho saiu durante o auge da Guerra do Vietnã e estragou a festa hippie, revelando ameaça e presságio. A capa do disco mostrava uma figura assustadora contra uma paisagem desolada. A música era forte, densa e raivosa, e marcou uma mudança no rock n' roll.

Reality show

Após deixar a banda, Ozzy iniciou uma bem-sucedida carreira solo com o disco Blizzard of Ozz (1980), lançando ao todo 13 álbuns de estúdio e emplacando sucessos como Crazy Train, Mr. Crowley, Mama, I'm Coming Home, Bark at the Moon e No More Tears. No final de 1996, Ozzy e sua mulher e empresária Sharon Osbourne promoveram a primeira edição do Ozzfest, onde se apresentaram, entre outros, Sepultura, Slayer, Powerman 5000, Biohazard, Fear Factory e Cellophane. O evento teve várias edições nos anos posteriores, sempre com foco na música pesada. No início dos anos 2000, Osbourne se tornou uma estrela de reality show quando estrelou o programa da MTV The Osbournes ao lado de Sharon e de dois de seus seis filhos: Kelly e Jack.

Em janeiro de 2016, o Black Sabbath lançou oficialmente o último trabalho da banda, o álbum The End, novamente com Osbourne. O disco veio acompanhado de uma turnê mundial. Seu álbum mais recente, Patient Number 9, lançado em 2022, alcançou o 1.º lugar nos charts dos Estados Unidos e 2.º na Inglaterra.

Em sua autobiografia Eu Sou Ozzy, de 2011, ele escreveu: "As pessoas me perguntam como eu ainda estou vivo, e eu não sei o que dizer. Quando eu estava crescendo, se você me colocasse contra uma parede com os outros garotos da minha rua e me perguntasse qual de nós chegaria aos sessenta anos, com cinco filhos e quatro netos e casas em Buckinghamshire e Califórnia, eu não teria apostado dinheiro em mim - de jeito nenhum".

O documentário God Bless Ozzy Osbourne expôs detalhes sobre sua vida e a sua luta para ficar sóbrio. A produção, dirigida por Mike Fleiss e Mike Piscitelli, contou com depoimentos de Tommy Lee, John Frusciante e Paul McCartney.

Despedida

No último dia 5, o músico se despediu dos palcos em uma apresentação histórica com o Black Sabbath na Inglaterra. Sem conseguir ficar de pé por conta de problemas de saúde, trouxe seu visual inspirado nas trevas para o palco em um grande trono feito de couro preto e se esforçou para fazer uma apresentação à altura de sua trajetória.

O trono tinha um crânio de cada lado. E assim ele cantou sucessos como Crazy Train, Iron Man e Paranoid, que encerrou o show. De olhos vidrados, Ozzy pedia à plateia que cantasse junto: "Mais alto! Mais alto!". E lá se foram os últimos versos: "And so, as you hear these words telling you now of my state, I tell ou to enjoy life. I wish I could, but it's too late". Algo como: "E então, enquanto você ouve essas palavras que contam sobre meu estado, te digo para aproveitar a vida. Eu gostaria de poder, mas é tarde demais".

O cantor não fazia um show completo desde 2018, e nenhuma aparição pública desde 2022. Em 2023, ele finalmente anunciou sua aposentadoria definitiva das turnês. Acometido por problemas de saúde, disse pelas redes sociais que iria cancelar todas as apresentações previstas para aquele ano: "Nunca imaginei que meus dias de turnê acabariam dessa forma", disse.

Brasil

A estreia em solo nacional foi em grande estilo. Osbourne foi o primeiro artista a assinar contrato para a primeira edição do festival Rock in Rio, realizado em 1985, no Rio. Levou uma década até que o cantor retornasse ao País, em 1995. A última turnê brasileira foi realizada em 2018, intitulada No More Tours 2, com shows em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.