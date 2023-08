Musa da TV, Vera Zimmermann curte paraíso em Minas Gerais ao lado da amada

Vera Zimmermann e a mulher, a diretora e também atriz Luciana Ramanzini, curtiram dias de descanso em meio a muito verde, no Vale do Matutu, no município de Aiuruoca, em Minas Gerais. Elas compartilharam alguns registros da viagem, entre eles, um que fizeram juntas na cachoeira. "Dias ensolarados e iluminados", legendou Vera.

A região de Aiuruoca, visitada pelo casal, ficou mais conhecida por ser a terra natal da atriz Isis Valverde, citada por ela em várias entrevistas, desde que ficou famosa. Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini estão juntas desde o ano ano passado. Elas se aproximaram nos bastidores da peça "As cangaceiras, guerreira do Sertão", que teve as duas no elenco.

Foi a primeira vez que Vera assumiu um romance com uma mulher publicamente. Ela viveu um breve namorico com o apresentador Jô Soares em 2006, e também um relacionamento rápido com Caetano Veloso ainda na década de 80.

Musa dos anos 90, Vera, que posou duas vezes na "Playboy", fez bastante sucesso em “Meu bem, meu mal”, de 1991. Na trama, ela era a divina Magda, a paixão da vida de Porfírio, personagem de Guilherme Karam.

