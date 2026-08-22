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Mulher homenageia Tarcísio Filho em aniversário 5 dias após morte da mãe, Glória Menezes

Estadão Conteúdo

Tarcísio Filho foi homenageado por sua mulher, Mocita Fagundes, em uma postagem no Instagram neste sábado, 22, aniversário de 62 anos do ator. Na última terça-feira, 18, sua sogra, Glória Menezes, morreu aos 91 anos de idade.

"Este não é um aniversário qualquer. É um aniversário atravessado pela saudade, pelo luto, por uma tristeza que ainda está aqui, muito perto da gente. Talvez por isso mesmo eu tenha tanta vontade de celebrar a tua vida, meu amor!", escreveu Mocita. "Gosto da nossa cumplicidade, das nossas conversas, diferenças, implicâncias, risadas, silêncios, andanças pelo mundo, de voltar para nossa casa. E hoje, em meio a tanta saudade, eu quero te lembrar que a vida também está aqui... Grande! Exuberante! Exagerada! Vibrante!"

Por fim, Mocinha encerrou citando os sogros: "Feliz aniversário, meu capitão. Eu te amo. Te admiro. E obrigada, Glória! Obrigada, Tarcísio! Por esse homem maravilhoso que vocês colocaram no mundo."

Glória Menezes e Tarcísio Meira morreram em agosto, com cinco anos de diferença

Glória Menezes morreu aos 91 anos de idade em 18 de agosto de 2026. A causa não foi divulgada, mas a atriz estava em casa no momento da morte, acompanhada justamente por Tarcísio Filho.

Tarcísio Meira, por sua vez, morreu em 12 de agosto de 2021, vítima de covid-19 durante a pandemia. Ele tinha 85 anos à época.

Glória também chegou a contrair a doença naquela ocasião, mas se recuperou após uma internação.

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TARCÍSIO FILHO/ANIVERSÁRIO/ESPOSA/HOMENAGEM
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