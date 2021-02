Mulher de Projota, do 'BBB21', pede vaga em reality de Anitta

Nesta terça-feira (09), Anitta anunciou a estreia de seu novo reality show onde ela e mais nove amigos ficaram isolados em uma ilha e terão que cumprir várias provas e desafios. Tamy Contro, esposa do rapper Projota, mandou uma mensagem pedindo uma vaga no reality.

A influencer, que tem acompanhado o confinamento do marido, e pai de sua filha, no "Big Brother Brasil 21", disse que gostaria de participar do reality show da funkeira. "Não fui chamada para a ilha da Anitta. Mas juro por tudo que mandei mensagem para ela hoje falando que se abrir vaga é para ela me colocar lá", contou.

Ela também brincou que a filha, Marieva, de 1 ano de idade, a deserdaria por ter pai e mãe confinados em realitys shows. "Já me imaginaram em um reality ao mesmo tempo que o Tiago [Projota]? Marieva nos deserdava e vocês enlouqueceriam, né?", comentou.