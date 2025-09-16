Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre nos EUA o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos

Estadão Conteúdo

Morreu nesta terça-feira, 16, o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos. Conhecido por produções como Três Dias do Condor e Golpe de Mestre, ele morreu enquanto dormia, segundo o jornal The New York Times, em informação confirmada pela diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger. A causa da morte do ator não foi especificada.

Ícone do cinema, Redford ficou conhecido por seu trabalho como ator, mas também por estar atrás das câmeras em Nada É Para Sempre, filme que ganhou o Globo de Ouro por Melhor Direção, e Ordinary People, que ganhou o Oscar na mesma categoria, em 1980.

Ele completaria 90 anos em 18 de agosto de 2026.

Redford também atuou, entre os anos 1970 e 1990, em Butch Cassidy, de 1979, Proposta Indecente, de 1993, Todos os Homens do Presidente, de 1976, O Encantador de Cavalos, de 1998.

Nascido em Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos, o ator passou os últimos anos de sua vida recluso após anunciar sua aposentadoria em 2018.

