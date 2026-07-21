Morre João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias' e 'Salve Jorge', aos 69 anos

Artista com vasta carreira na televisão, cinema e teatro teve destaque em obras como 'Senhora do Destino' e no papel de Gandhi

O ator João Signorelli, mais conhecido por papéis nas novelas Caminho das Índias e Salve Jorge, morreu aos 69 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela mulher dele, a atriz Thaia Perez, à revista Quem.

Signorelli sofreu uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta terça, 21, e não resistiu. No início do ano, o ator chegou a ser internado no Hospital das Clínicas, quando precisou tratar uma hérnia inguinal.

Signorelli nasceu em Cambuquira, interior de Minas Gerais, e teve um extensa currículo na televisão e nos palcos. Sua primeira participação em novelas foi em A Barba Azul (1974), na extinta Rede Tupi.

Depois disso, esteve em obras como Grande Sertão: Veredas (1985), Mania de Querer (1986) e Senhora do Destino (2005). Também se destacou em produções escritas por Gloria Perez, como Amazônia - De Galvez a Chico Mendes (2007), Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2013).

Nesta última, que também foi sua última aparição em folhetins da Globo, ele viveu Arnold, um dono de boate que mantinha uma amizade com Lívia, a vilã interpretada por Cláudia Raia.