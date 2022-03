Morre a primeira Bebel de 'A Grande Família', Djenane Machado, aos 70 anos

Morreu aos 70a anos nesta quarta-feira, 23, a atriz Djenane Machado, que ficou conhecida por interpretar Bebel na primeira temporada da série "A Grande Família". A informação foi veículada pelo Globo, e diz que a causa da morte não foi revelada. A atriz vivia afastada dos palcos e das telas desde o início da década de 1990, e não deixa filhos.

Djenane era filha do produtor e diretor de espetáculos musicais Carlos Machado (1908-1992), conhecido no Rio de Janeiro como "O Rei da Noite" entre os anso 50 e 60. Ela estreou na TV ainda em 1986, na novela "Passo dos Ventos", de Janete Clair, onde viveu Hannah. Também participou em outros folhetins como "Rosa Rebelde", "A ponte dos Suspiros", "Véu de Noiva" e "Assim na Terra Como no Céu".

A atriz também fez bastante sucesso em 1971, quando viveu a personagem Lucinha Esparadrapo em "O Cafona", novela de Bráulio Pedroso onde atuou ao lado de Ary Fontoura, Carlos Vereza e Marco Nanini.

Foi depois de viver Glorinha em "O Primeiro Amor" (1972), que Djenane foi convidada pela TV Globo para interpretar Bebel na primeira temporada de "A Grande Família" - série criada por Oduvaldo Vianna Filho e Armando Costa com livre inspiração no seriado americano "All in the family". Mesmo com o sucesso da produção, Djenane começou a ter problemas nas filmagens, como inúmeros atrasos, e acabou substituída por Maria Cristina Nunes logo nasegunda temporada.

Djenane também teve uma carreira expressiva no elenco das pornochanchadas dos anos 1970, e também atuou em filmes como "Águia na cabeça" (1984), de Paulo Thiago, e "Ópera do Malandro" (1986), de Ruy Guerra. Ela também costumava participar dos musicais produzidos pelo pais, como dançarina ou cantora. O último papel na TV foi em "Novo Amor" novela da TV Manchete. Depois da morte do pai, em 1992, Djenane se afastou da profissão para lutar contra o álcoolismo e vício em drogas.

Foi vista pela última vez em 2016, encontrada pela coluna Retratos da Vida (Extra). Djenane morava em um apartamento que ganhou de herança, no Rio de Janeiro, onde tinha uma cuidadora e levava uma vida simples."Djenane era uma moça bem nascida, falava vários idiomas, poetisa, inteligente. Uma pena que tenha deixado a carreira", disse à coluna Ney Latorraca, que atuou com a atriz em "Estúpido cupido", de 1976. Djenane chegou a revelar que tinha vontade de escrever um livro de memórias, mas não o concluiu.