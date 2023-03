Modelo paraense vive em ponte aérea europeia com vida de modelo

Sabe aquele clichê: de Belém para o Mundo? Faz muito sentido para a modelo Carliane Paixão. No Jurunas, a jovem morava em uma casa com os pais e mais seis irmãos, agora ela é internacional e está na sua quarta temporada em Paris.

Quando criança, seu pai sustentava a família lavando carros na Praça da República, com a ajuda da mãe, que levava sempre os filhos com ela. “Aos 13 anos, estava na rua com minha irmã e duas amigas, quando fui vítima de uma bala perdida, que atravessou meu peito e saiu pela costa. Saía muito sangue e os vizinhos pararam um táxi para me levar no hospital. Se chegasse cinco minutos mais tarde no hospital, hoje não estaria contando minha história”, relembra.

Carliane desfilou por diversas marcas no Paris Fashion Week deste ano. Agitando a cidade da luz, as maiores grifes mundiais mostram suas tendências e ditam o que será visto na próxima estação. “A experiência é muito boa! Agora em Paris, já estou com as últimas energias, mas muito feliz e grata, por tudo o que estou vivendo! Como mudou minha vida! O mês da moda começou 9 de fevereiro em Nova Iorque e outras cidades. Em Londres, no dia 13 do mês passado, se iniciavam os castings, então, estou há quase um mês na correria entre Londres, Milão e Paris”, explica.

Em Londes, ela desfilou para Talia Byre; em Milão para Bottega Veneta, Diesel e Vivetta; e em Paris para Mame Kurogouchi.

CARREIRA

A vida de Carliane mudou gradativamente. Ainda adolescente ela participou do concurso ‘Beleza na Comunidade’, porém, a sua irmã foi escolhida para a semifinal em São Paulo. Ela focou em produções e desfilou no ‘Amazônia Fashion Week’, e as portas se abriram quando ela conheceu o produtor Diogo Carneiro.

Anos depois, em 2018, ela conheceu o argentino Diego Goldschein e se casou. “Ele viajava pelo Brasil e me chamou para ir para São Paulo em busca de uma agência. Depois fui para a Argentina, vendia doces brasileiros e trabalhava na casa de uma mulher limpando e cuidando de seus gatinhos”, contou.

Foi em 2019, que ela começou a trabalhar como modelo. Ela e o marido fundaram a sua agência e fizeram contatos internacionais. Dois anos depois ela fez a sua primeira temporada sozinha na Europa. Na temporada seguinte, ela já desfilava para grandes marcas. “Conseguir fazer campanhas para Bottega Veneta e Hermes, depois vieram Diesel, MSGM, ANDREĀDAMO. Marine Serre, Lemaire, entre outras marcas importantes”, relembra.

Carliane aprendeu com a sua experiência a se tornar cada vez mais profissional e fazer do seu talento a oportunidade para abrir portas. “Eu sigo muitos conselhos do meu representante e na Europa cada trabalho é diferente, tento aprender com todos”, explica.

“Quando eu tinha 14 anos, eu senti horror (ao pisar pela primeira vez na passarela), meu coração ia sair para fora, foi algo tão forte, que minha irmã teve que me empurrar (risos). Hoje a sensação é completamente diferente, eu disfruto muito, é um sentimento inexplicável”, conta.

Depois da correria dos últimos dias e a intensidade desse início de ano, Carliane foca no hoje: “Estou desfrutando do presente e vou colocar a maior energia para que continue acontecendo coisas boas para mim. Acredito em que com uma boa energia, temos mais possibilidades de sucesso”.

BELÉM

“Quando morava em Jurunas muitas pessoas me falavam que tinha as condições para ser modelo. Eu sonhava, Mas era um sonho interno. Eu sou uma pessoa muito inquieta e nunca fui muito boa pra estudar, então sonhava que um dia poderia me dedicar a isto”, contou.

Fora do país, Carliane se mantém focada em uma única direção: no trabalho. “Não me concentro em ser famosa ou ser reconhecida. Tento ter os pés sobre a terra. Quero ter a melhor carreira possível e acho que o reconhecimento chega quando as pessoas trabalham muito e lutam pelo seus sonhos. Parte do crescimento é o sofrimento, porque é preciso sair da zona de conforto para poder crescer. Se as meninas e os meninos acham que sou uma inspiração para eles, seja bem-vindo”, finaliza a modelo.

ESTREIA

A indígena paraense Emilly Nunes fez sua estreia em uma semana de moda europeia. Presente na Semana de Moda de Milão, ela desfilou pela Diesel, Philipp Plein e Tomo Koizumi.

Essa foi a estreia internacional da top. “Foi lindo fazer a minha estreia na temporada de Milão. Estou extremamente feliz e agradecida. Foi uma emoção única, sentir o frio na barriga minutos antes da passarela. Agora o foco é me preparar para a próxima temporada”, disse com exclusividade ao OLiberal.com.