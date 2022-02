Paraenses representam o Brasil com desfile na Semana de Moda de Milão

Uma coleção com assinatura paraense está prestes a desfilar nas passarelas da Semana de Moda de Milão, na Itália. O estilista paraense Tony Palha foi convidado para levar ao evento uma coleção do projeto “O Pará Virou Moda”, onde cria peças principalmente a partir da reutilização de materiais.

Esta é a segunda participação do projeto “O Pará Virou Moda” em um grande evento de moda internacional. Em dezembro de 2021, uma coleção do projeto que tinha como base a reutilização de uniformes da Equatorial Energia, ganhou as passarelas do mundo em um desfile no evento MAS, em Pisa, na Itália. No encontro, promovido pelas associações italianas Mani ative, Anastácia Fashion e Società Operaia Cascina, os figurinos do projeto brilharam em meio ao artesanato de várias partes do mundo.

A apresentação da coleção do paraense será no dia 25 de fevereiro. Serão 12 peças no total, algumas delas já apresentadas no desfile de Pisa, juntas a itens inéditos, desenvolvidos com exclusividade para a Semana de Moda de Milão. Tony conta que há peças novas, feitas para contemplar o tema do evento deste ano, ligado aos rockstars. “É uma coisa internacional, é muito grande”, comemora o estilista paraense.

É possível dizer que a participação em Pisa abriu mais portas do mundo para Tony Palha. Ele conta que um editorial de fotos, feito na cidade italiana durante a passagem deles por lá, foi o que chamou a atenção do entorno. “Eles procuraram saber quem era, que roupas eram aquelas, então foi através desse editorial que tivemos o convite para Milão”, relembra.

A Semana de Moda de Milão é conhecida por abrigar apenas desfiles de grifes da Itália, mas este ano, abriu uma chamada para representantes de 15 países, segundo Tony. O “Pará Virou Moda” é o único representante brasileiro no evento. O estilista celebra, orgulhoso. “Acho isso fantástico. Esse ano eles abriram um portal para linhas internacionais, e como nosso projeto foi muito visado - pois reaproveitava uniformes, transformando eles em alta costura - recebemos o convite”, conta Tony.

O estilista explica que a Semana de Moda de Milão é conhecida por ser aquela onde as grifes apresentam suas coleções “prêt-à-porter”, que diferem da Alta Costura, pois são as roupas feitas em série, vendidas diretamente nas lojas.

Tony, que ao longo da carreira já passou por diversos países e também morou em outros estados brasileiros, se vê em êxtase com a abertura do mercado internacional para o seu trabalho, onde carrega forte identidade paraense.

“Não tem como não se achar contemplado. É engraçado que eu vim da Europa, fiz Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas foi em Belém que aconteceu tudo. Estou me sentindo honrado de mostrar a moda do Pará: a tendência é minha, o desenho que aprendi lá fora, mas o que estou levando é completamente paraense. É ‘made in Pará’, então tem muito orgulho em cima disso”, conta.

O Projeto

Viabilizado pela Lei Semear, de incentivo à cultura, o projeto “O Pará Virou Moda” nasceu em Belém, encabeçado pelo estilista Tony Palha. Com articulação do produtor cultural Tiago Gomes, a primeira edição do projeto contou com patrocínio da empresa Equatorial. Foi nessa edição que o projeto trabalhou a inclusão de mulheres em condição de vulnerabilidade social, incluindo egressas do sistema penitenciário, com a realização de curso de corte e costura voltado para a criação de moda.

O projeto conta ainda com a manager Lea Ferreira, responsável pela articulação dos contatos fora do Brasil. A segunda edição do projeto já está aprovada em edital de captação de recursos para 2022, e Tony diz estar entusiasmado para o que está por vir. “Vai ser o ano do Brasil”, diz.