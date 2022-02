Cabelo detonado de Jade Picon, do BBB 22: saiba como tratar o pós-química

Dos cabelos loiros para castanho. Jade Picon passou por processos químicos agressivos pré Big Brother Brasil 22. Dentro do reality, o cabelo detonado e com aspecto esfarelado chamou atenção dos internautas. Ela chegou a pedir “óleo” para tratar os fios - e era só o que o público queria pra transformar a situação em meme fora da casa. As imagens viralizaram na web e, além de ganharem conteúdos engraçados, se tornaram alerta para muitas pessoas.

Mas o que de fato ocorreu com o cabelo de Jade Picon? Sem uma avaliação, é difícil indicar o que oconteceu. De acordo com a Jackeline Alecrim, cientista expert em saúde capilar, processos químicos podem alterar a estrutura do fio, que caso não sejam reparadas, podem levar ao temido corte químico. “Para que a descoloração aconteça, as substâncias químicas precisam penetrar através da cutícula do cabelo e atingir uma região muito sensível que se chama córtex, onde estão presentes os nutrientes e componentes estruturais do fio”, afirma

Thatyanne Dias, cabelereira, trata algumas clientes que passaram por essa situação. “Acredito que pelo menos uma vez na vida uma mulher passará por isso, se não passou até aqui, provavelmente um dia irá passar por uma experiência negativa, principalmente por aquelas que sempre estão usando e abusando das químicas, e não se preocupam com o cuidado antes e após muitos procedimentos”, explicou.

É importante seguir protocolos indicados para o seu tipo de cabelo, além de ir em busca de um profissional que auxilie nesse processo também é necessário. Thatyanne alerta que os cuidados não devem ser apenas após processos químicos: tratar o cabelo antes de qualquer procedimento protege os fios.

“O uso de produtos indicados para o tipo de cabelo no dia a dia, e os protocolos de tratamentos devem ser feitos com frequência por quem não abre mão de usar químicas nos cabelos”, alertou a cabelereira.

Como Thatyanne disse, o cuidado entre uma química e outra protege o cabelo para que não ocorra danos maiores. Por exemplo, após trocar a cor dos fios, Jade Picon usa excessivamente chapinha. A agressividade de alisar os cabelos com alta temperatura e sem a proteção adequada, causa danos reais.

Thatyanne Dias alerta para os cuidados que se deve ter com os cabelos antes e depois de procedimentos químicos. (Arquivo Pessoal)

“Para quem faz uso de fontes de calor como chapinha, secador e modeladores, sem se preocupar em proteger os fios, o grande aliado desses momentos são produtos que tenham proteção térmica para evitar que esses fios sofram agressões”, indicou.

E para quem passou por um corte químico agressivo, a dica é uma só: trate e permita que o seu cabelo fique um tempo sem procedimentos invasivos.

“Se por acaso, o processo executado não saiu como esperado, é preciso muita paciência, calma e muito cuidado. O primeiro passo é dá uma pausa nas químicas e investir no cuidado nas madeixas, e esse processo muitas vezes é longo, mas a solução é investir em tratamentos profissionais, que fazem muita diferença nesse processo. Procure sempre um profissional de sua confiança para que ele possa avaliar e indicar os melhores tratamentos para que seu cabelo, lembre-se sempre: seu cabelo é único e precisa passar por uma avaliação profissional”, finalizou a cabelereira.