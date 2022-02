Brilho, crochê e muita extravagância: saiba as tendências deste Carnaval

A moda carnavalesca também precisou se reinventar durante o processo da pandemia. Novas tendências surgiram após um período difícil de isolamento social e cancelamento das principais festas populares de carnaval no país. Com a volta gradativa da folia, ainda indoor, as pessoas buscam novas formas de expressar a arte e os sentimentos através da moda e a estilitsta e produtora de moda paraense Lora Cirino falou um pouco mais sobre esse processo na moda pós-pandemia.

Segundo a estilista, a tendência desse ano é a vontade de expressão das pessoas, a extravagância. “Esse ano, temos muito crochê, brilho e muito metal, corrente ou seja, extravagância. Geralmente, em períodos de reclusão, guerra, pandemia, a moda vem mais extravagante porque as pessoas sentem essa necessidade de sair, de se mostrar”, explicou.

Lora ressalta que a pandemia influencia diretamente a moda. “A influência se deu primeiro porque administrativamente as empresas não sabiam o que ia acontecer, então todo mundo tentou se renovar, fazer uma moda caseira. Eu, por exemplo, criei rasteiras, pantufas, algo que desse para o aproveitamento sem sair de casa, tivemos que nos reinventar mesmo. Mas quando passou aquele momento mais caótico do início, voltamos a ter mais liberdade para criar”, detalhou.

Com uma tendência maior ao reaproveitamento, a estilista frisou que o momento é oportuno para essa prática. “Como o momento é de metal, brilho, eu tenho feito um modelo de croppet que as pessoas vão conseguir usar ao longo do ano em qualquer ocasião. Então tenho até feito vídeos e dicas sobre como reaproveitar as peças desse carnaval. Esse é um dos conceitos da minha marca: você economizar e ter algo que possa usar a longo prazo. Eu sou contra roupas descartáveis que você usa e joga fora depois. Eu também tento valorizar as peças que as minhas clientes já possuem em casa e faço uma proposta mais acessível. Depois unimos os principais acessórios. Não é legal empurrar nada para o cliente. E esse ano as pessoas estão usando muito o reaproveitamento para não gastar tanto dinheiro”, concluiu.