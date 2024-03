Paraense Rafael Pavarotti é destaque na fotografia de moda internacional

Nascido em Belém do Pará, o fotógrafo Rafael Pavarotti é uma das estrelas da atualidade na fotografia de moda internacional. O paraense de 31 anos, que cresceu em Icoaraci, começou a fotografar aos 12 anos e agora se destaca ao clicar celebridades do mundo todo, além de retratar sua ancestralidade afro-indígena brasileira nos seus ensaios.

No portfólio, Rafael acumula diversos trabalhos para renomadas revistas e grifes, como a Vogue e a Dior. Com a Vogue, o paraense já assinou ensaios que ilustraram capas com Beyoncé, Kim Kardashian, Gisele Bündchen e outras celebridades. Para a marca francesa, Pavarotti trabalhou na campanha da "Dior Homme", que teve Kim Jones como diretor criativo.

Rafael é conhecido por ter um olhar sensível e não-estereotipado na construção das suas imagens. Em seus cliques, ele busca levar representatividade, tons da Amazônia e explorar questões que envolvem a cultura e a sociedade em sua totalidade. O trabalho do paraense é marcado por cores ricas, presença de luzes e combinações diferenciadas.

“Como um fotógrafo afro-indígena brasileiro, a celebração da experiência negra e indígena, especificamente, sempre fará parte do meu trabalho. Quero que as crianças racializadas cresçam com referência à multiplicidade onde possam se ver. Parte do que trago no meu trabalho é abordar essa ausência de representação negra na narrativa histórica do mundo”, disse Pavarotti, ao British Journal of Photography.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)