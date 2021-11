MITsp realiza programação especial de teatro

Entre os dias 1 e 5 de dezembro, a MITsp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo apresenta a Plataforma Brasil - Mostra Digital de Artes Cênicas. Dezoito montagens de 14 artistas e grupos de vários estados brasileiros poderão ser vistos por programadores nacionais e internacionais. O evento é gratuito. A programação está completa no site: https://mitmais.org/.

Entre os brasileiros, quatro perfomances se apresentam pela primeira vez na Mostra. Marise Maués, Loess, Nóstos, Kali, Paisagem Derruída, investigam questões do território paraense, com um olhar para a existência feminina. Do Piauí, Serenatas Dançadas, de Soraya Portela, o universo feminino é apresentado por quatro mulheres mais velhas, que expõem memórias e desejos.

Os idealizadores da MITsp, Antonio Araújo (Teatro da Vertigem) e Guilherme Marques (Ecum - Encontro Mundial das Artes Cênicas), diretor artístico e diretor geral de produção, respectivamente, reafirmam nesse evento uma das políticas da Mostra de fomentar e promover grupos e artistas nacionais, que privilegiam espetáculos com pesquisa experimental e investigação da linguagem cênica. "Além da programação de espetáculos nacionais, temos realizado ações pedagógicas voltadas para a capacitação de gestores e produtores culturais, além de cursos e seminários", afirma Guilherme.

Mesmo com a abertura dos teatros, a idéia do evento é manter a programação on-line para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos, tanto dentro do Brasil como para quem está fora. "Essas ações reforçam a política da MITsp que é de internacionalização, voltada ao apoio aos artistas brasileiros, não apenas com circulação, mas com o desenvolvimento e a sustentabilidade das linguagens artísticas", pontua Antonio Araújo.

A busca pela internacionalização do evento acontece na prática nas parcerias fechadas com festivais internacionais. Com parceiros em Edimburgo, Bruxelas, Londres e Itália, o festival já apresenta resultados. Diversos artistas e grupos brasileiros conseguiram se inserir no trânsito de colaborações e apresentações.