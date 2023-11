Misses representam o Pará no Beleza Fashion Brasil 2023, no Mato Grosso do Sul

O Beleza Fashion Brasil, maior certame de beleza para crianças, jovens e adolescentes do País, terá sete representantes paraenses este ano no concurso. Realizado entre quinta-feira (16) e sábado (18) , em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a preparação das misses ocorre desde o ano passado. As paraenses concorrerão com outras misses dos 27 estados do Brasil.

''Realizamos um trabalho grandioso de preparação com todas essas crianças e adolescentes paraenses, meninas que possuem o verdadeiro significado de ser miss, que apesar de serem novas, já tem um propósito de vida. É um trabalho muito gratificante, pois todos os anos nós descobrimos talentos no meio artístico, na moda, e proporcionamos oportunidades para que todas cresçam profissionalmente'', disse a coordenadora do Beleza Fashion Pará, a empresária Élida Ferreira.

As estudantes Alexia Paukner e Jakcielly Vilar vão disputar o Miss Brasil Juvenil 2023. Enquanto que Sofia Guimarães vai concorrer no Mini Miss Brasil 2023; Franciele Pellisan vai disputar o Miss Brasil Pré Teen 2023, e Laira Gabriel e Mirele Araújo vão concorrer ao Miss Brasil Américas 2023. Por fim, Rivia Silva irá disputar o Miss Teen Brasil 2023.

“Estou indo representar o Pará no Miss Brasil Américas, e sou muito grata, pois tive o mais importante, o apoio da minha família, que foi de grande importância juntamente com a minha dedicação e também a força de vontade para que esse sonho possa se tornasse realidade. Me sinto preparada para esse grande evento e irei dar o meu melhor, para mim, por mim, pelo meu Estaso, pela minha família e por todos aqueles que estão torcendo pela minha vitória. É como eu sempre digo, que seja feita a vontade de Deus e não a minha”, destacou Laira Gabriel, a Miss Teen Pará 2022.

Muito animada para o concurso, a miss Alexia Paukner conta como está a expectativa e agradece o apoio da torcida. “Quero agradecer aos meus patrocinadores, à minha família, mas primeiramente a Deus. Porque, se não fosse por ele, talvez eu nem teria chegado até aqui. Então, continuo contando com o apoio e a torcida de todos vocês para trazer o nosso Pará, a nossa cultura para este Brasil. Então, vamos ajudar a realizar esse sonho”, disse ela.

Com grandes expectativas Rivia Silva, fala da sua felicidade em representar o Pará. “É a grande realização de um sonho, não só meu, mas da minha família. Estou embarcando, levando comigo a cultura e o povo paraense, quero escrever meu nome na história do Miss Teen Brasil”, conta ela.

A 14ª edição do Beleza Fashion Brasil será realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entre quinta-feira (16) e sábado (18) , e vai coroar as misses em cinco categorias: Mini Miss Brasil Universe, Miss Brasil Juvenil Universe, Miss Brasil Pré-Teen Universe, Miss Brasil Teen Universe e Miss Américas. As vencedoras representam o Brasil em concursos internacionais nas suas respectivas categorias. No total, o concurso contará com cerca de 140 crianças e jovens de todo o Brasil.

“Tive uma grande preparação para o concurso, tanto de passarela, de postura, de automaquiagem, enfim, tive grandes apoios na minha cidade, no município de Novo Progresso, de empresas locais da prefeitura, e tenho grandes expectativas para o concurso. Eu espero, assim como todas as meninas, trazer a coroa para o meu estado e ficarei muito honrada se eu conquistá-la”, finaliza Francieli Pelissan, Miss Pará Pré Teen 2023.