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SAÚDE

Milton Nascimento recebe alta médica após internação no Rio de Janeiro

O artista deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira (16). Na ocasião, seu perfil oficial nas redes sociais informou sobre o estado de saúde

O Liberal

21 de julho de 2026 às 15:17

Milton Nascimento fará turnê por todo o Brasil para se despedir dos palcos

Milton Nascimento fará turnê por todo o Brasil para se despedir dos palcos ( Foto: Reprodução )

O cantor Milton Nascimento recebeu alta médica nesta terça-feira (21), após permanecer cinco dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado para tratar um quadro de pneumonia.

Apelidado de Bituca, o artista deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira (16). Na ocasião, seu perfil oficial nas redes sociais informou sobre o estado de saúde, destacando que o quadro era estável e apresentava boa evolução clínica.

Comunicado da equipe

A equipe do cantor publicou em suas redes sociais: “Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16/7), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde”.

Mesmo com a alta, o nome da instituição médica onde o cantor esteve internado não foi divulgado publicamente.

Luta contra a demência

Milton Nascimento está afastado dos palcos desde 2022. Em outubro do ano passado, seu filho, Augusto, revelou publicamente que o cantor enfrenta a Demência por Corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa progressiva.

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