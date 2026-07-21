Milton Nascimento recebe alta médica após internação no Rio de Janeiro

O cantor Milton Nascimento recebeu alta médica nesta terça-feira (21), após permanecer cinco dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado para tratar um quadro de pneumonia.
Apelidado de Bituca, o artista deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira (16). Na ocasião, seu perfil oficial nas redes sociais informou sobre o estado de saúde, destacando que o quadro era estável e apresentava boa evolução clínica.
Comunicado da equipe
A equipe do cantor publicou em suas redes sociais: “Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16/7), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde”.
Mesmo com a alta, o nome da instituição médica onde o cantor esteve internado não foi divulgado publicamente.
Luta contra a demência
Milton Nascimento está afastado dos palcos desde 2022. Em outubro do ano passado, seu filho, Augusto, revelou publicamente que o cantor enfrenta a Demência por Corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa progressiva.