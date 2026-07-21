Milton Nascimento recebe alta médica após internação no Rio de Janeiro

O artista deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira (16). Na ocasião, seu perfil oficial nas redes sociais informou sobre o estado de saúde

Milton Nascimento fará turnê por todo o Brasil para se despedir dos palcos ( Foto: Reprodução )

O cantor Milton Nascimento recebeu alta médica nesta terça-feira (21), após permanecer cinco dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado para tratar um quadro de pneumonia.

Apelidado de Bituca, o artista deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira (16). Na ocasião, seu perfil oficial nas redes sociais informou sobre o estado de saúde, destacando que o quadro era estável e apresentava boa evolução clínica.

Comunicado da equipe

A equipe do cantor publicou em suas redes sociais: “Informamos que o artista Milton Nascimento encontra-se internado desde ontem (16/7), para tratar uma pneumonia, intercorrência comum em seu atual quadro de saúde”.

Mesmo com a alta, o nome da instituição médica onde o cantor esteve internado não foi divulgado publicamente.

Luta contra a demência