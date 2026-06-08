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Michael chega às plataformas digitais nesta segunda-feira, 8; saiba como assistir

Estadão Conteúdo

Segunda maior bilheteria de 2026 até agora, Michael chega nesta segunda-feira, 8, às plataformas de compra e aluguel digital. O longa, dirigido por Antoine Fuqua, traz Jaafar Jackson no papel de Michael Jackson e mostra como ele foi de estrela mirim com o Jackson 5 a um dos maiores astros da história da música.

No momento, o título já está em pré-venda no Prime Video. A plataforma disponibilizará Michael em Ultra-HD por R$ 59,90, com o lançamento confirmado para as 23h desta segunda-feira, 8. O preço do aluguel digital ainda não foi revelado.

Caso opte pela compra, o espectador terá Michael disponibilizado em seu catálogo na loja do Prime Video para sempre. Já o aluguel permite que o filme seja acessado dentro de 30 dias, ficando disponível por 48h após o primeiro "play".

Dividindo crítica e público, Michael já arrecadou US$ 888,06 milhões nas bilheterias mundiais. O longa conta ainda com Colman Domingo, Nia Long, Liv Symone, Laura Harrier e Kendrick Sampson no seu elenco.

Michael segue em cartaz nos cinemas brasileiros.

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