Michael B. Jordan, vencedor do Oscar 2026, está em séries e filmes no streaming; veja lista

Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 por sua atuação em Pecadores. A cerimônia ocorreu no domingo, 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Esta foi a primeira indicação do ator na premiação da Academia. Nas semanas que antecederam a cerimônia, ele já aparecia entre os favoritos após receber outros prêmios da temporada.

Na disputa pelo Oscar, Jordan superou nomes como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Wagner Moura e Timothée Chalamet.

Além do papel premiado, o ator participou de produções de ação, drama e franquias conhecidas do cinema. Parte desses títulos está disponível em serviços de streaming. Veja alguns deles:

Pecadores (2025) - HBO Max

No filme dirigido por Ryan Coogler, Michael B. Jordan interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack. Eles retornam à cidade natal com a intenção de recomeçar a vida, mas encontram uma ameaça que coloca a comunidade em risco. A história mistura elementos de suspense e terror.

Família Soprano (1999-2007) - HBO Max

Um dos primeiros papéis de Michael B. Jordan na televisão foi uma breve participação no episódio 7 da primeira temporada da série. Aos 12 anos, ele interpretou um garoto que provoca o jovem Tony Soprano em uma cena de flashback.

A Escuta (2002-2008) - HBO Max

Jordan interpreta Wallace, um jovem envolvido com o tráfico de drogas em Baltimore. A série acompanha o funcionamento do crime e das instituições da cidade, como polícia, política e imprensa.

Parenthood - Minha Família (2010-2011) - Netflix

O ator participa de episódios da série dramática familiar como Alex, um jovem que começa um relacionamento com Haddie Braverman. A produção acompanha o cotidiano de diferentes gerações de uma mesma família.

Creed: Nascido para Lutar (2015) - Prime Video

Jordan vive Adonis Johnson, filho do ex-campeão Apollo Creed. Em busca de espaço no boxe, ele procura o antigo rival de seu pai, Rocky Balboa, que passa a treiná-lo. O filme acompanha a formação do lutador e sua entrada no circuito profissional.

Pantera Negra (2018) - Disney+

No filme da Marvel, Jordan interpreta Erik Killmonger, antagonista que desafia o rei T'Challa pelo controle de Wakanda. O personagem tem ligação com a história da família real e coloca em disputa o futuro do país fictício.

Luta por Justiça (2019) - Netflix

No drama baseado em fatos reais, Michael B. Jordan interpreta o advogado Bryan Stevenson, que se dedica a defender pessoas condenadas injustamente no sistema judicial dos Estados Unidos. O filme acompanha seu trabalho ao tentar reverter a sentença de Walter McMillian, preso por um crime que afirma não ter cometido.

Sem Remorso (2021) - Prime Video

Baseado em obra de Tom Clancy, o longa acompanha John Kelly, um militar que busca descobrir os responsáveis pelo assassinato de sua esposa. A investigação revela uma operação internacional que ameaça ampliar o conflito entre países.

What If...? (2021) - Disney+

Na animação do universo Marvel, Jordan retorna como a voz de Erik Killmonger em um episódio que explora realidades alternativas dentro das histórias dos super-heróis.

Creed III (2023) - Universal+ e Apple TV

No terceiro filme da franquia, Adonis Creed já está consolidado no boxe quando um antigo amigo, Damian, reaparece após anos preso. O reencontro leva os dois a um confronto dentro e fora do ringue.