Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Michael B. Jordan, vencedor do Oscar 2026, está em séries e filmes no streaming; veja lista

Estadão Conteúdo

Michael B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 por sua atuação em Pecadores. A cerimônia ocorreu no domingo, 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Esta foi a primeira indicação do ator na premiação da Academia. Nas semanas que antecederam a cerimônia, ele já aparecia entre os favoritos após receber outros prêmios da temporada.

Na disputa pelo Oscar, Jordan superou nomes como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Wagner Moura e Timothée Chalamet.

Além do papel premiado, o ator participou de produções de ação, drama e franquias conhecidas do cinema. Parte desses títulos está disponível em serviços de streaming. Veja alguns deles:

Pecadores (2025) - HBO Max

No filme dirigido por Ryan Coogler, Michael B. Jordan interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack. Eles retornam à cidade natal com a intenção de recomeçar a vida, mas encontram uma ameaça que coloca a comunidade em risco. A história mistura elementos de suspense e terror.

Família Soprano (1999-2007) - HBO Max

Um dos primeiros papéis de Michael B. Jordan na televisão foi uma breve participação no episódio 7 da primeira temporada da série. Aos 12 anos, ele interpretou um garoto que provoca o jovem Tony Soprano em uma cena de flashback.

A Escuta (2002-2008) - HBO Max

Jordan interpreta Wallace, um jovem envolvido com o tráfico de drogas em Baltimore. A série acompanha o funcionamento do crime e das instituições da cidade, como polícia, política e imprensa.

Parenthood - Minha Família (2010-2011) - Netflix

O ator participa de episódios da série dramática familiar como Alex, um jovem que começa um relacionamento com Haddie Braverman. A produção acompanha o cotidiano de diferentes gerações de uma mesma família.

Creed: Nascido para Lutar (2015) - Prime Video

Jordan vive Adonis Johnson, filho do ex-campeão Apollo Creed. Em busca de espaço no boxe, ele procura o antigo rival de seu pai, Rocky Balboa, que passa a treiná-lo. O filme acompanha a formação do lutador e sua entrada no circuito profissional.

Pantera Negra (2018) - Disney+

No filme da Marvel, Jordan interpreta Erik Killmonger, antagonista que desafia o rei T'Challa pelo controle de Wakanda. O personagem tem ligação com a história da família real e coloca em disputa o futuro do país fictício.

Luta por Justiça (2019) - Netflix

No drama baseado em fatos reais, Michael B. Jordan interpreta o advogado Bryan Stevenson, que se dedica a defender pessoas condenadas injustamente no sistema judicial dos Estados Unidos. O filme acompanha seu trabalho ao tentar reverter a sentença de Walter McMillian, preso por um crime que afirma não ter cometido.

Sem Remorso (2021) - Prime Video

Baseado em obra de Tom Clancy, o longa acompanha John Kelly, um militar que busca descobrir os responsáveis pelo assassinato de sua esposa. A investigação revela uma operação internacional que ameaça ampliar o conflito entre países.

What If...? (2021) - Disney+

Na animação do universo Marvel, Jordan retorna como a voz de Erik Killmonger em um episódio que explora realidades alternativas dentro das histórias dos super-heróis.

Creed III (2023) - Universal+ e Apple TV

No terceiro filme da franquia, Adonis Creed já está consolidado no boxe quando um antigo amigo, Damian, reaparece após anos preso. O reencontro leva os dois a um confronto dentro e fora do ringue.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oscar 2026

Melor Ator

Michael B. Jordan

streaming
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Viviane Batidão é uma das convidadas do ‘TVZ Ao Vivo’ desta semana, no Multishow e Globoplay

Paraense apresenta, ao vivo, o feat ao lado de Pocah

16.03.26 11h45

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

NOVELA

De Batanga a Barro Preto: Conheça os universos visuais de ‘A Nobreza do Amor’

Nova produção da TV Globo aposta em figurinos exclusivos e pesquisa histórica para retratar a nobreza africana e o charme dos anos 1920

16.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INTIMIDADE

Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault dividem a mesma cama e brother questiona sister no BBB 26

O Monstro aceita a proposta da colega de confinamento e a loira entrelaça as pernas no corpo do rapaz

16.03.26 9h04

OSCAR 2026

Por que Tânia Maria desistiu do Oscar? Atriz explica decisão da ausência

Na comunidade onde cresceu, os moradores organizaram uma recepção especial para celebrar o sucesso recente da artista

16.03.26 9h09

OSCAR 2026

Kléber Mendonça Filho se pronuncia após 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta no Oscar 2026

O filme brasileiro estava concorrendo em 4 categorias da premiação mundial

16.03.26 10h09

HOBBY

Clube da leitura transforma tardes de sábado em encontros literários, em Benevides

Grupo mediado pela professora Elizabete Silva reúne jovens e adultos para discutir obras de autores clássicos e contemporâneos

16.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda