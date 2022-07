Mesmo aos 186 anos completados hoje, Carlos Gomes continua vivo na memória musical dos brasileiros

Se ainda estivesse vivo, o mineiro Antônio Carlos Gomes, conhecido mundialmente como Carlos Gomes, estaria completando 186 anos. O música foi o maior compositor de ópera brasileiro. Caracterizado por seu estilo romântico, Carlos Gomes ganhou destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. É o autor da ópera O Guarani e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música.

Filho de Manoel José Gomes e Fabiana Maria Jaguary Cardoso, Antônio Carlos Gomes iniciou os seus estudos musicais aos dez anos. Mas foi no ano de 1854, que ele compôs a sua primeira missa, a de São Sebastião. Depois escreveu o "Hino Acadêmico", a modinha "Quem sabe?" ("Tão longe de mim distante") e a "Missa de Nossa Senhora da Conceição".

Em 1860, mudou-se para o Rio de Janeiro e continuou os seus estudos no Conservatório de Música. Apresentou suas primeiras óperas: "A Noite do Castelo" (1861), com libreto de Fernando Reis e "Joana de Flandres" (1863), com libreto de Salvador de Mendonça. O músico nasceu em Campinas mas na cidade de Belém, onde morou por muitos anos. Foi compositor de óperas, gênero ao qual dedicou a maior parte de sua produção musical.