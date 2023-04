Médico Tadeu Melo lança o livro ‘Çem Poesia’ em Belém com sessão de autógrafos

O médico e poeta paraense Tadeu Melo lançou em Belém o livro “Çem Poesia” (Editora Sundermann), na noite desta quarta-feira (5). A obra, que já havia sido lançada no início do ano na capital paulista e também nas cidades paulistas de Santo André e São Bernardo, reúne 100 poemas inéditos feitos ao longo de 40 anos. O lançamento com sessão de autógrafos ocorreu na sede da Rádio Margarida.

“A vida plena é cheia de curvas”, diz um dos poemas do autor, que aborda o tema existencial em sua obra. O título é uma brincadeira e uma ironia com o fonema da palavra “cem”, que reflete o número de poemas reunido na publicação, e também com a palavra “sem”, de ausência de poesia. “O leitor é quem vai decidir se é com C (cem) ou com S (sem)”, explicou.

Tadeu Melo reside em São Paulo há cinco anos, onde exerce a Medicina. Escrever poemas sempre foi uma prática rotineira exercida por ele desde os 12 anos. A paixão pela poesia sempre foi visitada, com a produção de textos que iam parar em uma gaveta.

Tadeu Melo autografando livros. (Cristino Martins/ O Liberal)

“Eu tinha oito livros escritos, mas não publicados. Decidi publicar e fiz essa coletânea de 100 poesias A seleção segue uma ordem cronológica de que escrevi ao longo de 40 anos, desde os meus 19 anos até os 58 anos, até o ano 2021”, disse. Ele continua produzindo e já planeja a publicação do próximo livro com novos poemas.

“Eu fui convidado pela editora, que gostou do meu trabalho. Lancei primeiro em São Paulo porque a editora é de lá. Mas eu não poderia deixar de lançar na minha cidade. Senti a necessidade de confraternizar com os amigos”, ressaltou Tadeu Melo. “A recepção está sendo fantástica, superando as minhas expectativas”.

A sessão de lançamento reuniu várias pessoas. “São amigos, colegas, parceiros de trabalho que acompanharam todo esse processo evolutivo. Como todo poeta impertinente, eu trouxe todas as pessoas que incomodei durante esses anos com os meus poemas, quando eu lançava para um ou outro ler. Trouxe para cá para o resultado desse incômodo que causei ao longo desses anos todos”, brincou.

O autor homenageou as mulheres e convidou a mãe, Cecília Melo, que ainda reside em Belém, para autografar os livros com ele.

Exposição fotográfica de Cristina Gemaque (Cristino Martins/ O Liberal)

Na primeira experiência como autor, Tadeu Melo publicou poemas em formato de fanzine e distribuiu para amigos, há cerca de três anos. A fotógrafa Cristina Gemaque o incentivou a fazer daquele conteúdo um livro. Além de assinar o prefácio de “Çem Poesia”, ela organizou uma exposição fotográfica no ambiente do lançamento do livro, que incluiu a venda de camisetas com poemas de Tadeu em diálogo com fotografias e designs criados por ela.

“A gente entende que as artes conversam. Desde 2020, no meio da pandemia, que a gente planeja isso. Foi uma verdadeira imersão que eu fiz para escrever o prefácio do ‘Çem Poesia’”, conta Cristina Gemaque.

O economista Eugênio Paceli conta que Tadeu sempre expressou a poesia em suas relações. “Habitava dentro dele algo maior do que a medicina. Essa veia poética, essa forma sensível de ver o mundo, de criticar e observar o mundo convivia harmonicamente com a sociedade que a medicina exige. Ele sempre transitou pelas duas áreas com muita tranquilidade”, resumiu.

O livro está disponível para venda no site da editora Sundermann.