Médica e ex-BBB se une à profissionais de Manaus no combate à Covid

A ex-BBB Thelma Assis está em Manaus, no Amazonas, trabalhando na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Fotos da médica ao lado de funcionárias do Hospital de Pronto Socorro 28 de Agosto, um dos mais atingidos pela crise provocada pela escassez de oxigênio no estado, circulam nas redes sociais.

"Plantão de hoje com a doutora Thelminha. Toda a minha admiração a ela que está aqui para ajudar o Amazonas", escreveu uma das fisioterapeutas do hospital, Ana, no Instagram.

A assessoria da médica confirmou a decisão da ex-BBB de ir para Manaus se unir aos profissionais que estão atuando incansavelmente no atendimento às vítimas da Covid-19.

"A médica e comunicadora Thelma Assis já vinha se engajando na campanha 'Respira Amazonas' desde as primeiras notícias da situação da cidade. Além de ajudar na mobilização para arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou por ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", diz a nota.

Thelma ainda não tomou a vacina contra a Covid-19, como afirma a assessoria. "Thelma não tomou a vacina e nem tomará em Manaus. Ela está na fila como qualquer pessoa comum, aguardando a sua vez. Reforçamos que ela foi única e exclusivamente com o intuito de ajudar nos hospitais de lá", afirmou a assessoria.

No Twitter, a atitude de Thelma foi elogiada pelos fãs e internautas. "Thelma trabalhando na linha de frente em Manaus. Essa mulher é um tesouro", escreveu um. "Orgulho de ter votado nessa mulher para ganhar", falou outro. "Perfeita demais", elogiou uma usuária. "Bons exemplos devem ser exaltados", disse outro.