Mc Guimê, Gabriel e Antonio 'Cara de Sapato' Jr opinam sobre sister; saiba quem é

Durante a primeira festa do BBB 23, os brothers MC Guimê, Gabriel e Antonio 'Cara de Sapato' Jr se reuniram e conversaram sobre jogo. O cantor começa a falar sobre a sister Domitila Barros, e explica para os brothers que não teve muita conexão com a modelo até o momento. As informações são do Gshow.

“É uma mina que eu não vou ter nada contra lá fora, mas aqui dentro não tem nada a ver com meu game, nem com a minha personalidade”, diz o MC.

Os três continuam conversando sobre a sister, e Gabriel opina: “Das duas uma, ou ela está forçando muito a barra...”, diz o brother, que se interrompe e continua a fala, se virando em direção a MC Guimê: “Sabe um bagulho que ​​me pegou? Ela te chamar de 'superstar'”, revela. “Ela falou: 'eu não quero bater de frente com superstar. Porque ela tem medo de bater de frente com os seguidores do mano”, conclui o modelo.

Agora é vez de Antonio 'Cara de Sapato' Jr dar sua opinião sobre a sister: “Eu sinto que ela está emotiva”, diz. “Ela é muito coração e pouco cabeça”, concorda Gabriel.