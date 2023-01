MC Guimê é mais um artista cotado para o 'BBB 23'; veja a lista de especulados para o reality

Perto da estreia do "Big Brother Brasil 23", que está marcado para o dia 16 de janeiro, os colunistas continuam soltando a lista dos prováveis participantes do time camarote. E nesta quinta-feira (5), foi divulgado o nome de MC Guimê, marido da cantora Lexa. Ele está no Rio de Janeiro, e segundo colunistas, está no aguardo para o confinamento.

As informações que circulam pelos bastidores é que o confinamento já começa no próximo sábado (7), que é quando os participantes são levados para um hotel na capital fluminense.

Enquanto isso, Lexa está viajando com as amigas Anitta, Juliette, Boca Rosa e Vivi Wanderley. O casal reatou o casamento, no mês de dezembro do ano passado, quando passaram aproximadamente dois meses separados.

O programa começa dia 16, mas geralmente, o anúncio da lista oficial dos participantes é feito dois dias antes da estreia. Porém, nada foi dito oficialmente.

Confira a lista dos famosos que já foram especulados no BBB 23

MC Guimê

Cleo Pires

Lucas Lucco

Vitor diCastro

Bruna Griphao

Vitão

Mariely Santos

Ingrid Silva

Lexa

Vanessa Lopes

Spartakus

Key Alves

Lívia Andrade