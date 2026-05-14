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'Matriarca' estreia em Belém com humor ácido, reencontros e segredos do passado

Espetáculo paraense acompanha três amigas separadas por uma traição inusitada

O Liberal
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A trama acompanha amigas inseparáveis na juventude até descobrirem que o marido de uma delas mantinha, ao mesmo tempo, um relacionamento secreto com as três (João Pedro Aranha)

Uma história marcada por amizade, traição e muito deboche promete arrancar risadas do público paraense neste fim de semana. O espetáculo “Matriarcas” estreia em Belém com sessões de sexta-feira a domingo, na Casa de Artes Tiago de Pinho, levando ao palco o reencontro explosivo de três mulheres que tiveram a amizade destruída por um escândalo digno de novela.

A trama acompanha Vera, Skarlet e Tereza, amigas inseparáveis na juventude até descobrirem que o marido de uma delas mantinha, ao mesmo tempo, um relacionamento secreto com as três. A revelação rompe o vínculo entre elas e dá início a décadas de afastamento, ressentimentos e versões conflitantes da mesma história.

Inspirado em referências da cultura drag, o espetáculo aposta em uma estética marcada pelo exagero, pela intensidade performática e pelo humor afiado. As personagens femininas são interpretadas pelos próprios criadores da peça, em uma proposta que mistura teatralidade, performance e comicidade.

Segundo os artistas, a montagem utiliza o riso como ferramenta para discutir temas sensíveis ligados às relações humanas e ao envelhecimento. “A gente quis criar personagens exageradas, engraçadas e cheias de personalidade, mas que também carregam dores, frustrações e afetos muito humanos”, destaca um dos criadores do espetáculo.

Anos depois do rompimento, a suposta morte de Vera se torna o ponto de partida para o reencontro das antigas amigas. Em uma reviravolta inesperada, ela arma o próprio velório para reunir Skarlet e Tereza novamente. O que deveria ser um momento de despedida rapidamente se transforma em uma convivência caótica, marcada por acusações, segredos e situações absurdas.

A dramaturgia aparece como um dos principais elementos da montagem ao equilibrar humor e emoção em uma narrativa construída a partir de diálogos rápidos e conflitos intensos. “A peça trabalha muito essa linha tênue entre o drama e a comédia. O público ri das situações, mas também reconhece ali questões sobre amizade, solidão e passagem do tempo”, afirmam os criadores.

Presas no mesmo ambiente após o surgimento de um mistério inesperado, Vera, Skarlet e Tereza são obrigadas a conviver enquanto tentam esclarecer o que realmente aconteceu. Entre memórias distorcidas, tentativas frustradas de manter a dignidade e discussões carregadas de ironia, a convivência forçada desencadeia cenas tão caóticas quanto hilárias.

Inédito e autoral, “Matriarcas” é assinado pelos artistas paraenses Dan Contro, Viktor Ayan e Luis Abreu, que também integram o elenco ao lado de Kerolen Sanco, Noah Malcher e Igor Ibiapina. “É um espetáculo sobre reencontros, sobre o peso do passado e sobre como o humor pode transformar até as situações mais difíceis”, resume a equipe.

As personagens Vera, Tereza e Skarlet são interpretadas pelos próprios criadores da montagem: Dan Contro, Luis Abreu e Viktor Ayan. O registro fotográfico do espetáculo é assinado por João Pedro Aranha, do Cabron Studios.

Serviço

Espetáculo “Matriarcas” estreia temporada na Casa de Artes Tiago de Pinho em Belém

Datas:
15 de maio (sexta), às 19h30
16 de maio (sábado), às 18h
17 de maio (domingo), às 17h e às 20h

Local:
Casa de Artes Tiago de Pinho (Travessa Benjamin Constant, 1321, Nazaré)

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla

Valor promocional antecipado: R$ 20,00

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Palavras-chave

Matriarcas

Casa de Artes Tiago de Pinho

Teatro em Belém
Cultura
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