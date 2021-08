Marvel divulga trailer de novo filme do 'Homem-Aranha' com velhos personagens

A Marvel 'quebrou' a internet na noite desta segunda-feira (23). Por volta de 22h30, o estúdio divulgou o trailer do novo filme do Homem-Aranha, 'Spider-Man: No Way Home'. O novo filme do Amigo da Vizinhança promete colocar lado a lado as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield com o atual dono do uniforme do herói, Tom Holland.

No trailer, porém, foi possível ver apenas vilões dos antigos filmes, do 1 e do 2, ainda com Tobey Maguire no papel de herói. O ator Alfred Molina, que interpreta o 'Dr. Octopus', e a risada de Willem Dafoe, o 'Duende Verde', mexeram com o coração dos fãs.

O novo filme do Homem-Aranha tem previsão de estreia no Brasil em 16 de dezembro.