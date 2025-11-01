Capa Jornal Amazônia
Martina Sanzi é expulsa de 'A Fazenda' após briga

Estadão Conteúdo

Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda 17. O motivo foi o arremesso de um copo de vidro em direção a outra participante durante uma briga com Tàmires Assîs, que causou uma intervenção da produção dentro da casa na noite da sexta-feira, 31. O anúncio foi feito aos participantes do reality neste sábado, 1.º de novembro.

"Durante a última festa, vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável da convivência e devem ser evitadas por todos a partir de agora. Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo. Arrumem as coisas da Martina e deixem no closet", constou em comunicado da produção lido por Toninho Tornado ao restante da casa.

Parte dos integrantes do elenco aplaudiram a ação, enquanto outros se consolaram e chegaram a chorar pela saída de Sanzi. No Instagram, sua equipe postou um comunicado que não cita diretamente a briga: "Personalidades fortes como a sua dividem opiniões, mas marcam a história."

Não se trata da primeira expulsa de A Fazenda 17. Há pouco menos de duas semanas, em 19 de outubro, Gaby Spanic, atriz venezuelana conhecida por seu trabalho na novela A Usurpadora, também teve de deixar o programa. Na ocasião, discursou sobre agressão e simulou uma briga, também com Tàmires Assis.

A influenciadora ficou conhecida por participar em três edições do reality show De Férias Com o Ex, da MTV. Na edição Caribe VIP do programa, foi expulsa após uma confusão com Nizam e Victoria Macan.

