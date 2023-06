Markinho PS homenageia Jorge Aragão em show neste domingo (18)

O cantor Markinho PS está se preparando para um espetáculo especial em homenagem a um dos maiores sambistas do Brasil, Jorge Aragão. Com um repertório selecionado cuidadosamente, o artista promete encantar o público com as músicas que se tornaram clássicos na voz de Aragão. A pré-estreia do show será neste domingo (18) no restaurante White House, em Icoaraci, a partir das 15h.

Para o paraense, prestar homenagem ao artista carioca ainda em vida é essencial. "Todo artista busca o reconhecimento do público e quando ele alcança isso, não raro, eles são homenageados em vida ou pós-vida. Então, estou fazendo essa homenagem porque 'depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, eu quero preces e nada mais', e Jorge Aragão é merecedor dessa homenagem", declara Markinho.

O espetáculo terá duração de 1h30 e contará com 15 músicas cuidadosamente selecionadas para difundir a obra de Aragão. O sambista adianta que canções como "Lucidez", "Identidade" e "Coisas de Pele" estarão presentes no show.

"Escolher o repertório foi complicado porque tudo do Jorge Aragão é clássico e sucesso, então precisamos ser muito criteriosos na seleção das músicas, mas a gente focou naquelas que não ficaram muito populares na grande mídia", revela Markinho.

Aragão é referência

A admiração de Markinho PS por Jorge Aragão vem desde o início de sua carreira como sambista. Hoje, suas músicas se tornaram indispensáveis em seus shows e ele convida outros artistas a seguirem o exemplo de homenagear suas referências.

"Quando me tornei sambista, Jorge Aragão foi uma das minhas referências. Hoje em dia, se eu não cantar as músicas dele nos meus shows, as pessoas cobram bastante. Então, convido artistas a fazerem o mesmo, pegar suas referências e homenageá-las, mostrar quais são as vertentes dos paraenses", aconselha o cantor.

Markinho relembra sua trajetória artística, começando com a MPB e posteriormente se aproximando do samba: "Eu entrei no mundo artístico cantando MPB por acaso. Eu já cantava com os amigos de forma muito introspectiva. Mas numa ocasião, fui assistir a um show de um amigo e ele não pode ir e então, eu o substituí. Nisso, eu não apenas o cobri, como consegui também um contrato e então, comecei a carreira aos 18 anos. Um ano depois, fui convidado para somar num grupo de samba e aí, a raiz sambista aflorou e não saí mais".

Com influências tanto do samba carioca quanto do samba paraense, Markinho PS destaca a importância de desenvolver sua própria identidade musical por meio das inspirações. "Minhas referências são, obviamente, na maioria do Rio de Janeiro, por ser o berço do samba brasileiro. Mas também tenho referências do samba paraense, como Davi Miguel, Alcir Guimarães, entre outros. Dessa forma, a gente pega esse montante e desenvolve a nossa veia artística", finaliza.