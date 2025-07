Markinho Duran agita verão da Rádio Liberal com sucessos do pop rock

A programação de Verão da Rádio Liberal FM, que há anos proporciona apresentações gratuitas de diversos artistas paraenses aos veranistas, terá ao palco neste sábado (19) o show de Markinho Duran, que irá comandar a festa na orla do Maçarico cantando grandes sucessos do rock dos anos 80.

Além de Markinho Duran, a programação do Verão Rádio Liberal FM apresenta neste sábado shows de Talita Flor, May Ávila, Jamilly Araújo. As atrações da emissora seguem até o dia 2 de agosto, com apresentações sempre às sextas e aos sábados, a partir das 20h.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o Duran revela que tem uma relação de muitos anos com a rádio, que começou com o sonho de um dia participar da programação de verão da emissora.

“A minha história com a Rádio Liberal é de muito tempo, antes mesmo de eu começar a tocar. Eu estava começando a cantar e disse: ‘um dia eu vou cantar nesse verão da Liberal’. Quando eu fiz o primeiro show, deve ter sido por volta de 1989, eu nunca mais deixei de tocar com a Rádio Liberal. Então, a minha história é muito ligada a ela. Tenho não só um carinho pela rádio, mas também pelas pessoas que trabalham lá, porque são meus amigos. Ao longo desses 38 anos de carreira, venho acompanhando a trajetória da emissora. Para a gente, estar em cima do palco da Liberal é a continuidade de uma história de amor, porque sempre foram momentos maravilhosos”, explica o artista.

Ao recordar momentos marcantes vividos no palco da rádio, Markinho conta sobre a gravação oficial de uma música, realizada durante a programação de verão.

“Teve um ano em que a gente gravou uma versão de ‘25 Horas’, no Murubira, em Mosqueiro. Estávamos gravando um CD na época, e a gravadora levou todo o estúdio pra lá. Gravamos uma faixa inteira, que é a música ‘25 Horas’. São inúmeras histórias nos palcos, nos trilhos dessa história com a rádio”, acrescenta.

Sobre o repertório preparado para a programação deste sábado, Markinho afirma que será baseado em seu último projeto musical, “Quando Havia Poesia”, no qual interpreta grandes sucessos do rock nacional.

“A gente está com um show que idealizamos, eu e o produtor musical Renato Sinimbú. Todo ano eu faço uma festa de aniversário, e sempre produzimos um show com uma produção impecável. Este ano, montamos um show com os clássicos do rock nacional da década de 80 — todos os heróis que conhecemos estão nesse show, com o nome ‘Quando Havia Poesia’: Blitz, Barão Vermelho, Legião Urbana, RPM, Engenheiros do Hawaii, Ritchie, Lobão, Rita Lee e tantos outros. O público sempre pede algumas internacionais, que também não podem faltar”, ressalta o cantor.

Novidades na carreira

Markinho também revelou novos projetos artísticos para este ano, que envolvem a gravação de músicas autorais inéditas e devem ser lançados no segundo semestre.

Novos projetos musicais estão prestes a serem lançados na carreira de Markinho Duran (Foto: Valério Silveira)

“Temos música nova tocando na rádio, uma parceria recente com a Lucinha Bastos — a gente tem o ‘Tarde Demais’, lá de 89, que é um clássico da música paraense, e agora estamos tocando a ‘Passe Bem’. Eu estava conversando com o Renato Sinimbú sobre novas músicas que queremos produzir para lançar neste segundo semestre, autorais e novinhas, saindo do forno. A novidade do ano virá com músicas novas no segmento do rock. Vamos fazer lançamento de áudio e também audiovisual dessas faixas”, anuncia Markinho Duran.

Para o segundo semestre deste ano, Markinho também prepara uma nova surpresa para o público de Belém: um show inédito, feito em parceria com Lucinha Bastos. De acordo com o cantor, o espetáculo será lançado próximo da COP 30, e se chamará ‘Amazônia Pop’.

"Eu e a Lucinha, além de cantores e compositores, somos intérpretes, e pela sintonia que eu e ela temos, há alguns anos estamos planejando fazer um show juntos. Em virtude da COP 30, decidimos fazer o show ‘Amazônia Pop’, em que estaremos no palco cantando as maiores composições da música paraense, entre elas, algumas nossas, e de outros compositores. Vamos cantar a música amazônica numa roupagem pop e como ela é uma das grandes intérpretes da música amazônica, eu entro com o lado Pop, e por essa afinidade que nós temos, na arte, na música e na amizade que cultivamos ao longo dos anos, vamos ter esse show, o Amazônia Pop”, conclui o artista.

Sobre Markinho Duran

O cantor paraense é considerado um dos maiores representantes do pop rock paraense e a sua primeira banda de grande expressividade, da qual fez parte, foi a chamada “Violetha Púrpura”, uma das mais importantes do gênero rock da época no estado do Pará, sucesso entre os anos de 1990 e 1994.

No ano de 1989, antes da sua passagem pela banda Violetha Púrpura, Markinho integrou a banda Arkadia, e foi aí que ele compôs a música “Tarde Demais”, considerada um dos clássicos da música paraense, em parceria com a cantora Lucinha Bastos, um clássico da música paraense.

Markinho segue em carreira solo desde 1997, e desde então, se tornou um representante no Pop Rock, em shows que acontecem dentro e fora do Pará. Ao longo de seus 38 anos de carreira, ele já cantou com grandes artistas nacionais, entre eles: Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Ira, Nando Reis, Paula Toller, dentre outros.