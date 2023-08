Maria Casadevall posta foto com a namorada: 'Visibilidade sapatão'

Maria Casadevall postou uma foto rara ao lado da namorada, a musicista Larissa Mares, em seu perfil no Instagram. De forma carinhosa, a atriz respostou o registro de um ensaio que as duas fizeram juntas e legendou celebrando o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado na última terça-feira, 29.

Segundo a legenda da puplicação, "Visibilidade sapatão. Dá só uma olhadinha, dá", escreveu Maria. O relacionamento da atriz com Larissa começou em 2021. O casal apareceu pela primeira vez em público na première do filme "Garota da Moto", em São Paulo, em setembro do mesmo ano. Elas se conheceram em uma oficina de percussão e não demoraram para dividir o mesmo teto.

Post carinhoso da atriz em homenagem para a amada (Foto Instagram @mariacasadevall)

VEJA MAIS