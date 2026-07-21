Poeta Márcio Maués apresenta 'Anatomia das Estrelas' na FLIP e amplia circulação da obra

Livro de poesias em português e espanhol será lançado em Paraty e depois chega a Buenos Aires

O médico, poeta e escritor paraense Márcio Maués lança o livro de poesias "Anatomia das Estrelas" nesta quarta-feira, 22, durante a Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Rio de Janeiro. A obra, editada pela Caravana Grupo Editorial, será apresentada na Casa Caravana com programação especial.

O evento na Casa Caravana terá início às 14h, com um encontro do autor com leitores. O lançamento oficial da obra está agendado para as 15h40, seguido por uma leitura de poemas às 16h. "Anatomia das Estrelas" é uma edição bilíngue, disponível em português e espanhol.

Carreira consolidada e internacional

Este é o sétimo livro de poesias de Márcio Maués em 36 anos de trajetória literária. Sua carreira teve início em 1990, quando a obra de estreia, "Pedra de Toque", foi publicada após ser contemplada em edital da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult) e da Fundação Cultural do Pará (FCP).

O autor já teve obras editadas em português, espanhol e francês, participando de feiras e lançando livros em países como Argentina, Portugal, Espanha, França e Brasil. Após a participação na FLIP, ele seguirá para Buenos Aires, na Argentina, para uma nova etapa de lançamentos.

A Amazônia como inspiração

A Amazônia é um dos principais elementos da produção literária de Maués, que é conhecido como o "Poeta das Águas". Sua escrita é influenciada pela relação com a floresta e com os rios amazônicos. O autor afirma que sua conexão com o mundo é "carregada de um sentido xamânico" e que é "filho das águas", respirando esse "universo líquido".

A obra "Anatomia das Estrelas" foi inicialmente lançada em Belém no dia 5 de junho.

Agenda do autor na FLIP

Esta é a terceira participação de Márcio Maués na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP). Para o escritor, o evento é fundamental para ampliar a circulação das obras e favorecer o intercâmbio entre autores e leitores.

A agenda de Márcio Maués na feira prossegue na quinta-feira, 23, com sua participação em uma homenagem ao escritor baiano Décio Torres, às 14h, na Casa Caravana. No sábado, 25, ele mediará a mesa de debates "Os cruzamentos de um livro", às 9h, e participará da programação de encerramento da Casa Caravana, às 20h, junto a outros escritores da editora.

Outras obras publicadas

Ao longo de sua carreira, Márcio Maués publicou diversas obras poéticas, muitas delas em edições bilíngues ou traduzidas. São elas:

Poemas do Desmantelo do Campo de Espera (2019)

(2019) Costuras do Infinito Sobre o Peito (2021)

(2021) A Pele que Nos Habita (2022)

(2022) Coreografia das Urgências (2024)

(2024) Longitude das Ternuras (2025)