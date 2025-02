Mangueirosinha promove carnaval infantil nesta quarta (26), na Usina da Paz Cabanagem

Com o compromisso de celebrar o Carnaval de forma diversificada e acessível, o Circuito Mangueirosa foi confirmado pela Prefeitura de Belém na última semana. Pensando nessa acessibilidade, a edição infantil do circuito, o Mangueirosinha, está de volta em 2025 com uma programação especial para crianças e adolescentes que forem até a Usina da Paz Cabanagem nesta quarta-feira (26), das 16h às 18h. Dentro da programação, estão inclusos oficinas de confecção de máscaras, discotecagem com DJs e outras atividades.

Mangueirosinha

A programação especial Mangueirosinha, voltada para os pequenos foliões, promete encantar crianças e famílias com uma série de atividades lúdicas, oficinas criativas e uma trilha sonora repleta de ritmos carnavalescos. O evento antecede a programação principal do Circuito Mangueirosa, consolidando-se como um espaço de diversão, inclusão e valorização da cultura paraense. Contando com o apoio da Prefeitura de Belém, o Circuito Mangueirosa será realizado nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, reafirmando seu compromisso com a democratização da folia na capital paraense.

Muito mais do que apenas um baile infantil, o Mangueirosinha desempenha um papel essencial na formação de novos foliões, apresentando às crianças e adolescentes a magia do Carnaval de maneira acessível e educativa. Antes mesmo da festa oficial, a organização promoveu uma programação especial com o objetivo de despertar o interesse dos pequenos pela musicalidade regional. Nos dias 20, 21, 24 e 25 de fevereiro, uma oficina de percussão foi realizada na Usina da Paz Cabanagem, reunindo 25 jovens foliões, com idades entre 10 e 21 anos. O projeto não apenas ensinou técnicas percussivas, mas também proporcionou um mergulho na cultura popular, estimulando o senso de pertencimento e a valorização das expressões artísticas da Amazônia.

Para Luana Klautau, sócia-diretora do Circuito Mangueirosa, o evento tem um impacto que vai além da diversão. “O Mangueirosinha é uma forma de apresentar às crianças a magia do Carnaval, incentivando o respeito à diversidade e o envolvimento com a nossa cultura de maneira lúdica e educativa”, afirma. A iniciativa reforça a importância de espaços que permitam às novas gerações conhecer e vivenciar a tradição carnavalesca paraense desde cedo, garantindo a continuidade e a renovação dessa manifestação cultural.

A proposta do Mangueirosinha também dialoga com a necessidade de oferecer um ambiente seguro e acolhedor para as famílias que desejam levar seus filhos para vivenciar a folia com tranquilidade. Gratuito e aberto ao público, o evento na Usina da Paz Cabanagem se estabelece como um ponto de encontro intergeracional, onde crianças, adolescentes e adultos compartilham momentos de alegria ao som das batidas do Carnaval amazônico. A programação diversificada, que inclui performances artísticas, atividades interativas e um repertório musical cuidadosamente selecionado, busca estimular a criatividade e o encantamento dos pequenos foliões.

Ao longo dos anos, o Circuito Mangueirosa tem se consolidado como um dos principais responsáveis por reinventar o Carnaval de Rua de Belém, fortalecendo a identidade cultural da cidade e promovendo inclusão. Com o Mangueirosinha, esse compromisso se amplia, garantindo que a tradição carnavalesca seja vivenciada de forma genuína pelas novas gerações. Dessa forma, o evento não apenas celebra o presente da folia paraense, mas também assegura seu futuro, formando foliões conscientes, engajados e apaixonados pela cultura local.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)