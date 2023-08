Mãe de Larissa Manoela fala pela primeira vez sobre crise com a filha: 'Nunca quisemos nada dela'

Mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a crise com a filha, exposta publicamente desde que a atriz concedeu entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, no último domingo, 13. Larissa Manoela acusou a mãe e o pai, Gilberto Elias dos Santos, de se apropriarem do patrimônio dela. Em seu primeiro pronunciamento, Silvana Taques afirma que a intenção do casal era proteger Larissa e sua fortuna.

VEJA MAIS

“A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela”, afirma.

Silvana disse ainda que não tentou controlar as decisões da artista. “Se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos”, declarou a pedagoga.