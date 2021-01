Ludmilla comemora aprovação da vacina contra Covid com drinks em seringa

A vacina contra a covid-19 já chegou no Brasil, mas as reuniões sociais continuam não sendo indicadas, principalmente porque a pandemia ainda não acabou. No entanto, a cantora Ludmilla quis festejar a boa nova com uma ‘festinha’ particular na noite do último domingo (17).

O ‘rolê’ envolveu Lud e mais sete amigos em sua casa. As bebidas foram servidas de forma inusitada: em seringas. A nova técnica do The Voice+ brincou que seria a vacinação contra o coronavírus.

"E a vacina que já chegou aqui", escreveu, nos stories do Instagram, em referência à aprovação do uso emergencial pela Anvisa das vacinas CoronaVac e AstraZeneca.