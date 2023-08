Luciano Cachorrão comemora 50 anos com Roda de Samba e sucessos do ritmo

O samba paraense possui diversos conjuntos e artistas como representantes, que atravessam as décadas. Luciano Cachorrão, nome reconhecido por seu trabalho com o Grupo Cabanagem, realiza neste domingo, 27, uma roda de samba em comemoração ao seu aniversário de 50 anos. O show será na Cervejaria Cabôca, na avenida Boulevard Castilho França, com início às 17h, após a apresentação de Alô Navegantes.

Com cinco décadas de vida, Luciano Cachorrão faz parte da geração de sambistas que conviveu com os compositores mais antigos da cidade, do início das escolas de samba de Belém, até a geração atual. Para ele, a diversidade de estilos e de talentos, aponta para o fato de que o gênero permanecerá em constante mutação a cada nova tendência.

“Iniciei a minha carreira aos sete anos, quando ganhei meu primeiro instrumento”, relembra o artista. Segundo ele, os artistas de projeção nacional que formaram sua base de aprendizado foram Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Beth Carvalho, dentre outros. “Mas adoro também os artistas que surgiram nos anos 90, como Leandro Lehart, do Art Popular, Katinguelê, Krigor”, completa. No entanto, o artista exalta, como principal “escola”, os sambistas do Pará.

“Foram as pessoas de Belém do Pará que me trouxeram os principais ensinamentos. Eu sou fã de Alcyr Guimarães. Sou fã de Célio Cachaça, que morava na rua da minha casa e me ensinou muito a tocar. Seu Albertino Garcia, que é um dos compositores do Rancho (da Escola de Samba Rancho Não Posso me Amofinar), Oswaldo Garcia, uma infinidade de artistas daqui da terra me influenciaram. Um, por exemplo, para mim é um dos maiores compositores de samba-enredo: Bosco Guimarães. Nunca vou esquecer também do grupo Manga Verde, que me deu a primeira oportunidade; grupo Luz e Sombra, daqui de Belém. Eu sempre prestigiei muito o artista paraense”, relata.

Após começar sua iniciação musical aos sete anos de idade, Cachorrão conheceu o Grupo Cabanagem em 1988 e não parou mais. “Em 1989 eu entrei para o Grupo Cabanagem e fui seguindo até hoje. A chegada das gerações mais novas que eu tenho visto me faz pensar que o novo sempre é necessário. A gente não pode perder a essência. Os tempos mudam, mas o samba sempre permanecerá autêntico, porque o samba agoniza, mas não morre”, reflete, citando a canção “Agoniza, mas não morre”, de Nelson Sargento.

O repertório do show de aniversário de Luciano Cachorrão será uma viagem pelo tempo, destacando canções que marcaram a trajetória do cantor. “Vamos passear pelos anos 80, 90, até chegar no momento atual. Será, principalmente, baseado nos anos 90. Traremos versões de canções da MPB e de ritmos regionais para a ‘pegada’ do samba. Inclusive, regravamos a música que ficou famosa com Nilson Chaves, ‘Tô que tô saudade’, de Eudes Fraga. Mas não podemos também esquecer das nossas próprias músicas”, completa.

Agende-se

Show de Aniversário de Luciano Cachorrão

Local: Cervejaria Cabôca

Hora: 17h

Ingresso: R$ 20 (antecipados)