Livro 'Confissões de Adolescente' retorna em nova edição às livrarias

A obra nasceu dos diários que Maria Mariana começou a escrever aos 9 anos, por conselho de seu pai, o cineasta Domingos Oliveira

O livro 'Confissões de Adolescente', da autora Maria Mariana, fenômeno editorial dos anos 1990, retorna às livrarias em uma nova edição publicada pela Maquinaria Editorial. A pré-venda da obra terá início em 31 de agosto, com preço de capa fixado em R$49,90.

Origem e Repercussão do Fenômeno Literário

A obra nasceu dos diários que Maria Mariana começou a escrever aos 9 anos, por conselho de seu pai, o cineasta Domingos Oliveira. Sua estreia ocorreu primeiro como peça de teatro, em 8 de março de 1992, no porão do Teatro Laura Alvim, localizado no Rio de Janeiro. O espetáculo logo transcendeu o circuito teatral e foi adaptado para uma série de televisão.

O livro se consolidou como um dos maiores sucessos editoriais da década de 1990, com mais de 250 mil exemplares vendidos. Este feito foi notável em uma época na qual a literatura nacional raramente figurava nas listas dos mais vendidos.

A narrativa abordou abertamente temas como primeiro beijo, paixões iniciais, sexo, drogas, conflitos familiares e a morte. Essas discussões eram consideradas tabus em um período anterior à popularização da internet. A obra, assim, deu voz a uma geração em processo de autodescoberta. Também promoveu um diálogo entre pais e filhos, algo incomum na época.

Conteúdo Exclusivo da Nova Edição

A nova edição de 'Confissões de Adolescente' apresenta um prefácio inédito assinado por Maria Mariana, hoje com 53 anos, mãe de quatro filhos e formada em psicologia. Nele, a autora faz um reencontro com a adolescente que foi. O volume também recupera a apresentação original de Domingos Oliveira. Além disso, inclui depoimentos das atrizes do elenco original: Patrícia Perrone, Carol Machado e Ingrid Guimarães. Elas compartilham suas próprias experiências da adolescência e a vivência de levar essas confissões aos palcos.

Mais do que um resgate nostálgico, a publicação propõe um encontro e uma ponte entre diferentes gerações.

“Essa volta do 'Confissões' está muito interessante. É uma alegria ver acontecer esse diálogo entre gerações, através do diálogo comigo mesma”, afirma Maria Mariana.

Ficha Técnica