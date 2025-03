Live-action de ‘Branca de Neve’ estreia nesta quinta (20) nos cinemas brasileiro com nova roupagem

O novo live-action produzido pela Disney, Branca de Neve, estreou nesta quinta-feira (20) nas salas de cinema brasileiras. Com uma nova abordagem, o filme apresentará algumas mudanças na clássica história da Branca de Neve, primeira princesa do universo Disney.

Lançado em 1937, o filme de animação "Branca de Neve e os Sete Anões" conquistou o coração de pessoas de todas as idades ao redor do mundo ao apresentar para o público a princesa Branca de Neve.

Na animação, a personagem era perseguida pela madrasta, a Rainha Má, que decidiu se livrar da enteada após uma revelação feita pelo Espelho Mágico: a princesa era mais bela do que ela. Ao escapar da armadilha, Branca de Neve encontra uma casa no meio da floresta, onde moram sete anões com quem ela faz amizade.

Mas, em meio a polêmicas, o primeiro filme live-action da Branca de Neve a ser produzido pela Disney contará com mudanças importantes na história da personagem para se adaptar nos dias atuais. Veja algumas delas:

Anões com habilidades mágicas:

Na animação original da Branca de Neve, os sete anões não passavam de pessoas normais que não possuíam poderes extraordinários. Agora, na nova produção, eles possuem habilidades mágicas que são possíveis de se notar em cenas durante o filme.

Sete anões agora possuem habilidades mágicas. (Foto: Divulgação / Disney)

Além disso, no live-action, o grupo de anões são diretamente ligados às pedras preciosas que são encontradas na mina em que eles trabalham.

Par romântico de Branca de Neve não é um príncipe

No filme de 1937, o par romântico de Branca de Neve era um príncipe. Já no live-action, ele é retratado com um rapaz plebeu que leva a vida fazendo pequenos furtos para ajudar os menos afortunados.

Par romântico de Branca de Neve não é um príncipe. (Foto: Reprodução: YouTube/Walt Disney Studios BR)

O final da Rainha Má

A morte da vilã na animação de "Branca de Neve e os Sete Anões" é um do momento que marcou muitas pessoas que assistiram o longa.

Nele, ela é encurralada pelos anões e pelos animais da floresta ao tentar fugir após envenenar a princesa. Ao chegar no topo de uma montanha, a Rainha Má é atingida por um raio e acaba despencando em um local onde é soterrada por diversas pedras.

Rainha Má, interpretada por Gal Gadot, tem um novo fim no filme live-action. (Foto: Divulgação/Disney)

Na nova roupagem da história, a vilã é confrontada pela Branca de Neve que a manda embora do reino. Após isso, as personagens se encontram na Sala do Espelho dentro do castelo e discutem, o que acaba fazendo com que o Espelho Mágico seja quebrado e capture a Rainha Má para dentro de si eternamente.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)