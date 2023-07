Lista final do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura é divulgada

A lista dos selecionados pelo Edital Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023 foi publicada, nesta segunda-feira (17), no Diário Oficial. Os nomes estão disponíveis no site da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Mais de 1.800 pessoas participaram da seleção, que 40% do prêmio destinado a candidatos da Região de Integração do Guajará, e 60%, aos das demais regiões. Em 2022, mais de 900 pessoas se inscreveram para o edital, do qual foram selecionados 50 projetos de diversas regiões da Amazônia, como Marabá, Salvaterra, Altamira e Santarém.

Ao todo, o valor destinado às propostas é de R$ 6 milhões, distribuídos nas áreas de artes visuais, teatro, dança, circo, artes musicais e literárias, audiovisual, design e moda, diversidade cultural e transformação social.

Por isso, os selecionados estão convocados para entregar as suas documentações, no período de 18 a 24, deste mês de julho, cinco dias úteis a partir da convocação.

Os candidatos que estão no cadastro de reserva também deverão atender a esta convocação e apresentar a documentação no mesmo prazo estabelecido para os candidatos selecionados.

Quem não apresentar tudo no prazo, perderá a expectativa de direito de contratação e à premiação e será convocado (a) o (a) candidato(a) do cadastro de reserva com nota imediatamente abaixo da sua.

O Prêmio FCP visa incentivar a produção artística e cultural paraense, a edição de 2023 trouxe nove áreas artísticas, divididas em duas categorias de prêmios. A premiação viabiliza a realização de shows, espetáculos, ocupações públicas, mostras, exposições, festivais, concertos, feiras culturais, instalações, exibições, performances, livro de artista, desfiles de moda, produções audiovisuais, produções artísticas para ambiente virtual, narrativas orais, práticas educativas que resultem em um produto físico e/ou virtual, entre outras categorias similares da arte e da cultura, exceto publicação de obras literárias impressas ou digitais.

"Entendemos que os editais públicos são instrumentos estratégicos para promovermos uma política pública democrática e transparente para o setor cultural, garantindo capilaridade, com o alcance das 12 mesorregiões do Estado, e também, contemplando todas as expressões e segmentos do setor cultural. Diversos editais já foram lançados, com critérios que buscam minimizar distorções como a concentração de investimentos para a área metropolitana e a ausência de políticas para as minorias.", destaca o presidente da FCP, Thiago Miranda.