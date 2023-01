Lexa e MC Guimê, do BBB 23, planejam engravidar após o reality

Desde quando Lexa e MC Gimê reataram o casamento, no último mês de dezembro, a cantora vem anunciando sobre os planos de ter um filho. Ela disse que já vem amadurecendo a ideia ao lado do marido e que deseja engravidar assim que ele sair do Big Brother Brasil 2023.

Em entrevista para a Vogue Brasil, a artista declarou: "A vontade já existia desde 2022, mas como aconteceram algumas coisas no caminho, eu pretendo engravidar esse ano", disse. "Já tinha esse desejo há algum tempo porém me sinto mais preparada agora e consigo visualizar", completou.

Ela disse que esse desejo é antigo do marido. "Pelo Guimê teríamos um filho por ano. Eu dei uma segurada", se diverte.

O casal está junto há sete anos. Eles passaram três meses separados, mas reataram o casamento.