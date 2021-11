"Layse e os Sinceros" faz Halloween no Palafita, nesta segunda

Nesta véspera de feriado de finados, Layse e os Sinceros estão preparando uma festa em clima de Halloween. A programação começa a partir das 21h, no Palafita Bar, e ainda conta com o DJ Márcio Lins e DJ Rony do Guamá.

A ideia é unir duas gerações do brega pop do Pará como Tonny Brasil e banda mandando os clássicos do maior hitmaker do estado, a cantora e baterista Layse junto dos Sinceros fazendo o baile marcante e da saudade.

O DJ Márcio Lins vai mostrar a melhor seleção das marcantes assim como o DJ Rony do Guamá, fazendo a festa do jeito que quem é do bairro sabe. Vai ter também zouk, cumbia e entre outros ritmos.

Ingressos: 20 reais na hora

Serviço: Halloween dos Sinceros

Local: Palafita Bar - Av. Siqueira Mendes, 264 - Cidade Velha

Horário: 21H

Informações:

91 98386-0803

91 98196-8644