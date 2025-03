'Ladrões de Drogas': série pode render indicação inédita de Wagner Moura ao Emmy 2025

O ator Wagner Moura pode ser indicado a premiação do Emmy 2025 por conta da sua atuação na série "Ladrões de Drogas". Além disso, ele é apontado como um dos favoritos para levar a premiação como "Melhor Ator", segundo o site especializado Gold Derby.

A plataforma ficou conhecida pelas previsões certas sobre premiações de séries de TV e filmes.

Antes mesmo de ganhar o prêmio, o ator pode entrar para a história do entretenimento do Brasil, pois, caso a indicação aconteceça, ele será o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy. É preciso aguardar a lista completa dos candidatos ao Emmy que sairá no dia 15 de julho.

Em 2016, Wagner foi indicado ao Globo de Ouro por conta da atuação na série "Narcos", disponível na Netflix, em que viveu o narcotraficante "Pablo Escobar".

Série "Ladrões de Drogas"

Na série "Ladrões de Drogas", o ator brasileiro interpreta o golpista "Manny Carvalho", que finge ser um policial para roubar uma casa. Ao lado do parceiro de crime Ray Driscoll (Brian Tyree Henry), o plano não sai como planejado e eles acabam arrumando confusão com uma gangue de traficantes.

A direção da série é Peter Craig, que escreveu os roteiros dos filmes "Top Gun: Maverick" e "The Batman".

Além disso, a produção executiva é por conta de Ridley Scott, diretor de "Alien: O 8º Passageiro", "Gladiador" e "Blade Runner: O Caçador de Androides".

A série estará disponível na plataforma da AppleTV+ a partir de 14 de março.

Quando vai ser o Emmy 2025?

A cerimônia de entrega dos prêmios está programas para acontecer no dia 14 de setembro, às 10h (horário de Brasília), segundo informações da Academia de Televisão divulgadas na última quarta-feira (05/03).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)