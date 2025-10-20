Kristen Bell causa controvérsia com homenagem ao marido: 'Disse que nunca me mataria'

Kristen Bell usou as redes sociais para comemorar 12 anos de casamento com o ator Dax Shepard. A publicação da atriz chamou atenção dos internautas por uma fala controversa.

"Feliz 12º aniversário de casamento para o homem que uma vez me disse: 'Eu nunca te mataria. Muitos homens mataram as suas esposas em determinado momento. Apesar de estar incentivado a te matar, eu nunca faria isso'", diz a legenda da publicação.

Usuários do Instagram criticaram a escolha do texto da atriz de The Good Place.

"Em primeiro lugar: Parabéns! Em segundo lugar: Eu sei que a sua intenção foi escrever uma legenda fofa e engraçada, mas ao redor do mundo, uma mulher é morta por seu parceiro a cada dez minutos", comentou. "Não tem a menor graça. Que tipo de homem diz isso para a mulher? Ah, espere, eu sei exatamente que tipo. Saia dessa relação agora, Kristen", aconselhou outro.

Outras pessoas aprovaram a legenda. "Isso é AMOR", escreveu Terry Crews. "Eu estive em um casamento abusivo por 23 anos e eu amei essa publicação. Se você não quer sofrer gatilho, saia da internet", disse outro usuário.

Kristen Bell e Dex Shepard são casados desde outubro de 2013. Os dois tem duas filhas juntos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais